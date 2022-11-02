Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере

Глава Еткульского района (Челябинская область) Юрий Кузьменков посетил полевой лагерь в Чебаркуле.

Юрий Владимирович лично пообщался с земляками. Борис Куцов из деревни Копытово проходит здесь боевое слаживание вместе с братом Василием.

«Хочется пожелать вам скорейшего возращения домой живыми и здоровыми. Мы ждем вас!», - напутствовал земляков глава района.

В полевом лагере находятся мобилизованные не только с Челябинской области, но и с Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области. Настроение у ребят боевое. Мобилизованные челябинцы поблагодарили за заботу губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Юрий Кузьменков вместе с главой Коркинского района Натальей Лощининой и главой Еманжелинского района Евгением Светловым познакомился с условиями быта в полевом лагере.

Было отмечено, что условия для мобилизованных созданы хорошие: в палатках тепло, пол покрыт деревянным настилом, оборудованы полевые кухни, есть горячая вода, организована круглосуточная работа медицинских специалистов. Для них были привезены теплая обувь, средства гигиены, медикаменты, термобелье.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Коркинского муниципального района