02.11.2022
Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников
02.11.2022
Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере
02.11.2022
В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах
02.11.2022
В сквере у челябинской «Юности» установят стальные урны и велопарковки
02.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье ноября (18+)
02.11.2022
Тренинг по адаптации особых детей прошел в школе-интернате спортивного профиля Челябинска
Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере
31.10.2022
В Еткуле теперь есть свои «мисс и мистер Первоклассники»
17.10.2022
В Челябинской области почтили память Семена Хохрякова
28.09.2022
В Еткульском районе открылась юбилейная логопедическая группа
27.07.2022
В Еткуле построили спортплощадку ГТО
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022