Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект уходу за пожилыми

В пяти регионах России предлагается запустить пилотный проект для отработки системы долговременного ухода за инвалидами и престарелыми на дому (СДУ). Глава минфина Антон Силуанов выступил против этой инициативы, объяснив это отсутствием необходимых финансовых ресурсов.

Предложение, озвученное вице-премьером Татьяной Голиковой, обсуждалось на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Вице-премьер напомнила, в настоящий момент пилотный проект по системе долговременного ухода реализуется в 34 регионах страны (в том числе и в Челябинской области), но ни один из регионов не предоставляет полный пакет услуг в силу ограниченности финансовых ресурсов. Из них 30 субъектов получают средства из федерального бюджета (на эти цели направлено 2,4 миллиарда рублей).

«Это позволяет только лишь в отдельных муниципальных образованиях конкретного региона, который участвует в пилотном проекте, отрабатывать тот набор социальных услуг, который сегодня необходим человеку, нуждающемуся в этом, - подчеркнула Голикова. - В итоге на сегодняшний день подобными социальными услугами охвачено только семь процентов нуждающихся». Всего в этой услуге нуждаются 1,7 миллиона россиян.

В полный пакет входит 50 услуг, в том числе 30 – по поддержке гигиены, восемь – по поддержке здравоохранения, шесть – по поддержке мобильности и шесть – по поддержке питания.

«На сегодняшний день этот большой, полный пакет не реализует на территории региона ни один субъект Российской Федерации в силу ограниченности финансовых ресурсов, которые мы предоставляем», - подчеркнула Голикова

В рамках полноценной модели социальный работник будет оказывать услуги от 14 до 28 часов в неделю в зависимости от состояния гражданина.

«Мы бы предлагали сейчас рассмотреть возможность начиная со второго полугодия 2022 года и весь 2023 год провести пилотный проект в пяти регионах страны, где мы могли бы отработать полностью всю технологию», - озвучила предложение Татьяна Голикова.

По ее словам, на реализацию проекта потребуется порядка 17 миллиардов рублей (если взять средние регионы, некрупные регионы страны). Эти средства пойдут на отработку механизма, подготовку персонала и запуск.

В числе преимуществ вице-премьер назвала создание порядка 500 тысяч новых рабочих мест (как отдельной системы долговременного ухода), высвобождение трудоспособных родственников, которые сегодня ухаживают за пожилыми,

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что на сегодня нужно осторожно принимать любые дополнительные финансовые обязательства и пока выступил против проведения эксперимента.

Глава минфина подчеркнул, что если для проведения эксперимента по внедрению системы долговременного ухода понадобится 17 миллиардов, то для распространения его по всей стране – 380 миллиардов.

«Поэтому мне казалось бы, что такого рода эксперименты в части долговременного ухода, целого ряда других позиций, которые субъекты Российской Федерации предлагали, пока, может быть, не в нынешнее время, что называется, принимать. У нас сейчас есть целый ряд других задач, и необходимо концентрироваться на действующих обязательствах», - высказал свою точку зрения Силуанов.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, в 2022 году регион вошел в перечень субъектов, реализующих пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

«В Челябинской области проект реализуется в пяти муниципальных образованиях. Всего в области нуждается в долговременном уходе одна тысяча 207 человек с третьей степенью нуждаемости (это самая сложная степень). Из них, получают услуги по долговременному уходу 503 человека», - уточнила Ирина Гехт.

На сегодня система реализуется в Златоусте, Озерске, Магнитогорске (Правобережный внутригородской район), Челябинске (Центральный, Калининский, Курчатовский и Ленинский внутригородские районы) и Сатке. В рамках проекта предоставляет стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на дому, отвечающее всем современным требованиям.

На реализацию программы долговременного ухода выделена Челябинской области предоставлена субсидия в размере 90,2 миллиона рублей. Также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета.