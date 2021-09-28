Главный кардиохирург России Лео Бокерия призывает южноуральцев ходить и побеждать

Главный кардиохирург России, академик Лео Бокерия призывает жителей Челябинской области (и других регионов страны – тоже) принять участие в чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий», идейным вдохновителем которого он является.

Как отмечает Лео Бокерия, ходьба – самый простой и доступный способ поддержания достаточной физической активности в любом возрасте. С помощью ходьбы можно сбросить лишний вес, укрепить сердце и сосуды, снизить уровень холестерина, уменьшить риск развития диабета, восстановиться после коронавируса, улучшить настроение.

Формат соревнований «Человек идущий» (они будут проходить уже в третий раз) позволяет соревноваться жителям всех уголков России, позволяет избежать проведения массовых мероприятий, способствует реализации мер по противодействию распространения инфекционных заболеваний.

Лео Бокерия подчеркивает, что Сovid-19, прежде всего, поражает легкие человека, который в результате недополучает кислород, который нужен для нормальной жизнедеятельности.

«Значит, таким людям необходимы оздоровительные, реабилитационные прогулки. Потому что ничего более естественного и более благоприятного, чем ходьба, для оздоровления организма не существует. 150 лет назад в Европе появились первые терренкуры для лечения «тучности», сердечно-сосудистых и лёгочных заболеваний. Поэтому в период пандемии я убеждал своих болеющих друзей и близких (довольно много заболело) в том, что при отсутствии возможности ходить, надо хотя бы читать вслух. И вы знаете, люди, которые этому следовали, выходили из болезни гораздо быстрее. То есть в этот период организму нужно дать больше кислорода, чем до болезни. Поэтому надо ходить. Надо начинать, скажем, с 30 минут ходьбы в день и потом дойти до часа, до часа двадцати минут и т.д. Является фактом, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, проживают на шесть-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. И никакое другое движение не способствует такой эффективности, как ходьба», - отмечает Лео Бокерия.

Соревнования пройдут в два этапа. До десятого октября, на предварительном этапе, пройдет регистрация участников, формирование команд, обучение. С 15-го октября по 15-е ноября будут проходить сами соревнования.

Как рассказали в пресс-службе академика, начинать регистрироваться можно уже сейчас. Во время соревнований все участники получат рекомендации ведущих экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

В чемпионате принимают участие различные категории команд: корпоративные (команды организаций), муниципальные (жители и служащие муниципалитетов), команды пенсионеров, команды образовательных учреждений (студенты и преподаватели), группы ЗОЖ («зожники»).

Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду в составе 20-50 человек (группы ЗОЖ – 10-50 человек) в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов участников и формирует рейтинги команд в реальном времени. В некоторых случаях для отправки шагов на сервер необходимо раз в день открывать приложение, что связано с особенностями некоторых моделей телефонов.

Победителями станут команды, набравшиев своей категории наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов за каждый день соревнований (считаются шаги всех участников команды). По итогам соревнований будет проведена онлайн-церемония награждения победителей всех категорий команд.

В этом году капитанам команд станет проще добавлять, исключать и заменять участников, в случае необходимости они смогут сделать капитаном другого члена команды. Чтобы участникам было проще общаться между собой, к профилю команды теперь можно привязать паблики соцсетей и группы в мессенджерах.

Чемпионат «Человек идущий» проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации.Дополнительную информацию можно получить здесь.