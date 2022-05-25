Главный контрразведчик Южного Урала возглавил региональное «Динамо»

Начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов избран председателем регионального отделения общества «Динамо». Об этом говорится в официальном сообществе организации в ВКонтакте.

Выбора лидера южноуральского «Динамо» состоялись вчера, 24-го мая, в ходе III пленума и IX внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения всероссийского общества.

На заседании во дворце спорта «Динамо» присутствовали руководители, сотрудники органов безопасности и правопорядка, глава Челябинска Наталья Котова, министр физической культуры и спорта Александр Гриб, представители коллективов физической культуры, спортсмены, тренеры, а также коллектив челябинского «Динамо».

Во время собрания с докладом по уставной деятельности организации за 2021-й год выступил первый заместитель председателя ЧРО «Динамо» полковник запаса Анатолий Ситников. Кроме того, был принят на утверждение финансовый план организации на текущий год.

В повестке дня значились и вопросы об утверждении плана основных спортивных, организационных и производственно-хозяйственных мероприятий, анализ сдачи членских взносов, выборы совета ЧРО «Динамо», ротация членов президиума и попечительского совета организации.

Помимо этого, участники заседания обсудили вопрос подготовки к празднованию столетия общества «Динамо» в 2023-м году.

Спортсмены и тренеры «Динамо» были награждены за высокие результаты на всероссийских соревнованиях.