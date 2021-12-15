Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев представил личному составу новых руководителей структурных подразделений регионального полицейского главка и территориальных органов внутренних дел Южного Урала.

Приказом Андрея Сергеева на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин.

Заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД стал подполковник полиции Александр Ожерельев.

На должности заместителей начальника управления организации охраны общественного порядка регионального полицейского главка назначены подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров.

Руководителем отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску назначен подполковник полиции Максим Щепетов. На должность начальника ОП «Центральный» челябинского управления МВД – подполковник полиции Михаил Хурлет.

Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» – начальником следственного отдела стал подполковник юстиции Дмитрий Двойников.

Кроме того, Андрей Сергеев вручил новые погоны руководителям ГУ МВД России по Челябинской области. Звание «полковник полиции» присвоено начальнику оперативного отдела подполковнику полиции Илье Косареву и заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму подполковнику полиции Леониду Сурину.

Также очередное специальное звание «полковник внутренней службы» присвоено начальнику контрольно-ревизионного отдела подполковнику полиции Артему Пашкову, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Челябинской области.