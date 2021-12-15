15.12.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов
15.12.2021
За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30
15.12.2021
Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервиса Сбера «Дать в долг»
15.12.2021
Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах
15.12.2021
ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией
15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах
10.12.2021
Майор полиции из Челябинска закончила голодовку в День прав человека
09.12.2021
Капремонт детской художественной школы поселка Увельский вылился в уголовное дело о халатности
07.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
15.11.2021
Челябинские полицейские заявили о голодовке
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021