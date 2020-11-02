Главный «яблочник» Челябинска переживает за судьбу рулонного газона

Лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков заявил о том, что рулонный газон в столице Южного Урала (на отдельных участках) может не пережить зиму.

Данный пост на своей странице в ВКонтакте, опубликованный сегодня, второго ноября, политик назвал коротко: «Обидно!».

Невеселые мысли посетили Ярослава Щербакова, когда он увидел, как на мосту по улице Кирова, у концертного зала имени Сергея Прокофьева, «уездили» газон, постеленный этим летом.

Лидер «Яблока» предположил, что техника повредила зеленое пространство во время уборки снега. Данный участок, по его словам, относится к зоне ответственности ООО «Динамика».

«Напомню, мы еще в начале года сделали карту уборки дорог в Челябинске, на которой обозначили зоны ответственности четырех компаний, выигравших тендеры на содержание и ремонт дорог в 2020-2022 годах. Цена вопроса - 4,3 миллиарда рублей», - сообщил Ярослав Щербаков.

Политик призвал челябинцев, увидевших подобное, найти на карте ответственную организацию и оставить обращение, прикрепив подтверждающий информацию снимок.