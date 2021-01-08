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Главврач Сосновской ЦРБ рассказал о сноубординге и гормоне счастья

Мы привыкли слышать, что врачи – тоже люди со своими увлечениями. Такие заявления мы воспринимаем достаточно абстрактно: да, есть какое-то хобби. И даже не подозреваем, насколько интересным может оказаться человек в медицинском халате. Таковым оказался главный врач Сосновской районной больницы Владимир Самохвалов.

Наш разговор ушел далеко за пределы хобби, перейдя в размышления о жизни, счастье, работе и смерти.

О том, как все началось

- Владимир Сергеевич, как и когда вы встали на сноуборд?

- Когда я учился в школе, на телевидении произошел прорыв, и появился англоязычный канал. Кажется, это был Euronews. И там я первый раз увидел сноубордиста. Сноубординг меня сильно впечатлил. И в 1998 году – на пятом курсе института – мы с друзьями поехали на Таганай. Сели с беговыми лыжами в 6 утра в электричку и встретили там троих молодых людей: одного со сноубордом, второго с горными лыжами, третьего с короткими лыжами – блейдами. Они тоже ехали на Таганай, чтобы взобраться туда пешком, а обратно – скатиться с горы. Один из них – Дмитрий – дал мне свой сноуборд. Причем на сноуборде я попробовал скатиться на Круглице (наивысшая точка хребта - прим. автора).

- То есть вы начали свое катание с фрирайда?

- Да, получается, так. Конечно, не с самой верхушки. Я помню, что на лыжах было учиться достаточно просто. В сноубординге же самое тяжелое – это научиться. И я помню, что во время освоения сноуборда от многочисленных падений болели даже пальцы на руках. Падал на руки.

- Помните свою первую доску? Какой она была фирмы?

- Первая доска была новичковая. Какая - не помню. Точно желтая! Я искатал две доски, сейчас третья – Bataleon. Честно говоря, охота попробовать Burton с центральным каналом и с креплениями по бокам. Но опытные люди говорят, что эти технологии отличают доски от других, но опять же не кардинально. Поскольку моя доска хорошая, нужды в этом нет. Но всегда нужно что-то планировать, хотеть.

- В шлеме катаетесь?

- Обязательно. Голова - самое главное

- На каких горнолыжных курортах?

- Когда только начал заниматься сноубордингом, катался в Трехгорном, но сейчас горнолыжный курорт уже не удовлетворяет требованиям. Хотя гора хорошая. Потом начали активно ездить на Банное, в Абзаково, Миасс. Я стараюсь ездить кататься каждое воскресенье с детьми. Причем семье говорю, что это не развлечение, а тренировка.

- Детей тоже поставили на сноуборд?

- У меня две девочки. Старшей 13 лет, и она девочка-девочка. На лыжах она катается, а на сноуборде ей не очень интересно. Но она, дабы меня не расстраивать, не особо активно это говорит. Поэтому мне приходится мириться, что не все идет так, как хочется. Младшей семь лет, и она немножко пацанка. И она мне говорит: «Давай, пап, буду на сноуборде кататься». Но она и на лыжах катается.

- Сноубординг – быстрый вид спорта. На горе порой приходится быстро принимать решения, от которых зависит дальнейший путь. Можно ли провести параллель между решениями на склоне и в жизни – на работе?

- Сноубординг - это адреналиновый вид спорта, очень драйвовый. Причем, знаете ведь известный спор: кто круче – лыжники или сноубордисты. Я считаю, что сноуборд более драйвовый, чем те же лыжи. И это накладывает отпечаток на работу: интересно внедрять, подхватывать и реализовывать все новое.

Например, проект «Бережливая поликлиника». Мы с Антоном Петровичем Рыжим (главврач детской поликлиники №8) вместе начали реализовывать данный проект, потому что стало понятно, что это интересно, красиво, весело, драйвово. Проще всего вяло ничего не делать. А поскольку, видимо, такой склад характера, то это все делается, это интересно, на это хватает силы и драйва.

- Как вы можете охарактеризовать свой характер?

- Целеустремленность, энергичность, умение достигать поставленных целей, ответственность, прежде всего. Ответственность как перед пациентами и сотрудниками, так и перед теми, кто возложил на тебя обязанность руководить учреждением.

- Вы разделяете работу и отдых?

- В Японии принято за порогом работы оставлять абсолютно все. И если ты руководитель «Тойоты», то, выходя из офиса и приходя в соседний бар, ты становишься обычным посетителем. Это их менталитет. Я не думаю, что 100% это так, хотя так пишут. Но я не верю. Но у них так принято, и они так себя ведут. Мы - русские - совсем другие.

О том, как оставаться жизнерадостным

- По мужской природе нормально - стремиться что-то делать лучше, занять свою нишу. Сейчас есть такая концепция, что нужно быть гармоничным, счастливым. Соответственно, не заняв свою нишу, не добившись чего-то, сложно быть счастливым. Я сейчас не говорю про должности, я говорю про то, что ты делаешь. Это реализуется чаще всего в карьере.

- Когда вам получается помочь другому человеку, чувствуете себя счастливым?

- Несомненно. Люди делают свою работу, чтобы она приносила пользу как другим, так и себе. Конечно, главная задача главврача – это, в основном, администрирование. Но главная цель – принести как можно большему количеству людей пользу. Конечно, за меньшие деньги, потому что ресурсы всегда ограничены. И в этом есть определенное мастерство.

Допустим, открыл я колл-центр два года назад. IP-телефонию завели, номер красивый взяли – 45-400. Заявили об этом в СМИ. На роль оператора пришел бывший бухгалтер из Газпрома, которая говорит: «Доброе утро, чем могу вам помочь?». Она мне рассказала, что люди в ответ говорили: «Ой, извините, а я туда попала? Точно в Сосновскую районную больницу позвонила?». Людям приятно слышать такое обращение.

Но опять же сначала было 100 звонков, потом 200, 300, 900. Когда стало поступать 900 звонков, стало ясно, что нужно садить еще пять человек. А двое заболели, один уволился. Допустим, сейчас двое сидят, и они не могут физически осилить весь объем. И пошло неудовлетворение. И эти моменты надо решать. Необходимо добиваться все время маленьких побед – это радует и приносит удовольствие.

- Как вам удается сохранять радостный настрой?

- Думаю, это внутри. Нужно быть таким человеком. Я позитивный и многие вещи воспринимаю по-другому. Например, здесь у нас взрослая больница, хирургия, терапия и морг. Конечно, люди умирают. Когда они в большом горе, я им говорю: «Дети рождаются, вы радуетесь, и вам все понятно и логично. Человек уходит - вам непонятно и нелогично». Это большой вопрос, большая проблема, и можно по-разному долго рассуждать, но это жизнь.

Это касаемо жизненных позиций и жизнерадостности. Это внутри, это надо поддерживать, развивать, культивировать. И сноуборд играет в этом большую роль.

О том, как испытать чувство полета

- В Абзаково самый лучший снег и самая красивая гора. Если приехать туда рано утром, к открытию, то удастся проехать первым по основной трассе. И ты едешь по свежему склону с большой скоростью, а впереди открывается панорама: как солнце встает из-за гор. Это серотонин голимый. Это радость. Фото и видео я почти не делаю. Потому что впечатления тут должны быть (показывает на голову).

- Владимир Сергеевич, сейчас зима, к тому же продолжается пандемия. Что вы можете посоветовать, чтобы оставаться радостным?

- Будем надеяться, что пандемия ослабеет. В общественных местах надо носить маски. Соблюдать дистанцию. Пить витамины и кататься.