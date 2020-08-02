Голубые береты Челябинской области сегодня принимают поздравления с Днем ВДВ

Голубые береты Южного Урала сегодня, второго августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. В этот праздничный день славных десантников поздравляют не только родные и близкие, но и первые лица города и региона.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что служба в ВДВ - это особая школа мужества, "ведь десантников отличает решительность и отвага, сильный боевой дух, чувство товарищества, самоотверженность и готовность решать сложнейшие боевые задачи".

"Мы гордимся нашей "крылатой пехотой", являющейся образцом воинской доблести и надежным щитом нашей Родины. В этот день мы чтим ветеранов и отдаем дань памяти десантникам, погибшим при исполнении служебного долга. Желаю вам мирного неба, счастья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - сказала Наталья Котова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в Российской Федерации "служба в "крылатой пехоте" всегда считалась одной из самых престижных и почетных.

"Многие южноуральцы служили и служат в ее рядах, проявляя высочайший профессионализм, смелость и решительность, демонстрируя верность Родине и долгу, на деле подтверждая справедливость легендарного девиза: "Никто, кроме нас". Сегодня в сложной международной обстановке, когда периодически вспыхивают локальные конфликты, десантные войска по-прежнему являются надежной гарантией безопасности нашей страны и стоят на защите ее интересов. Желаю ветеранам ВДВ и всем, кто несет службу сейчас, крепкого здоровья, благополучия и успешного воплощения всех начинаний на благо Отечества!" - обратился к десантникам Южного Урала Алексей Текслер.

В Челябинской области в День ВДВ охрану общественного порядка в местах возможного скопления людей обеспечивает личный состав органов внутренних дел. Местами дислокации нарядов и патрулей определены парки, скверы и площади.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, перед заступлением на службу руководством ГУ МВД региона были проведены инструктажи, в ходе которых личный состав ориентирован на вежливое и корректное общение с гражданами, а также незамедлительное реагирование на сообщения о происшествиях.

Кроме того, сотрудникам напомнили о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

История Воздушно-десантных войск в нашей стране берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.