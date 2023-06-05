Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня включительно – срок проведения опрессовки продлен.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до указанной даты теплосетевая организация МУП «ЧКТС» запланировала проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя, чтобы гарантированно обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение горожан.

Список объектов южной зоны Металлургичекого района, где продлены сроки опрессовки, есть на сайте мэрии. До 19 июня горячей воды не будет в многоквартирных домах, административных зданиях, детских садах, школах и лечебных учреждениях.

Напомним, в северной зоне Металлургического района Челябинска горячую воду отключили на период с пятого по седьмое июня – в связи с проведением МУП «ЧКТС» испытаний участков магистральных сетей на тепловые потери.