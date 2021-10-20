Готовы к работе: городские спасатели прошли аттестацию

В Челябинской городской службе спасения продолжается личная аттестация спасателей. Зачеты по физической подготовке, а так же теории и практике ведения аварийно-спасательных работ прошли на базе мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.



Испытания по физической подготовке включали в себя подтягивание, челночный бег и забег на километровую дистанцию.



«В ходе сдачи практической части зачетов спасатели продемонстрировали навыки работы с гидравлическим инструментом и альпинистским снаряжением. При помощи учебных тренажеров они провели спасательные операции по эвакуации пострадавшего из-под завалов и с высотного здания. Особое внимание члены комиссии уделили оказанию пострадавшему первой медицинской помощи», - сообщили пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.



Завершающим этапом стала теоретическая часть, где испытуемым предстояло ответить на вопросы по билетам. Все участники аттестации успешно справились с зачетами, подтвердив свой статус спасателей на ближайшие три года.



