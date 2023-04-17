Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ

В четверг, 20 апреля, в 13:00 в Зале искусств Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) состоится торжественное открытие выставки «Великий День Победы». Центральное место в экспозиции занимает картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» (1945-1946), которая хранится в Челябинском музее изобразительных искусств.

Картина «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии», написанная творческим объединением Кукрыниксов, обладает огромной историко-культурной ценностью. Произведение с протокольной точностью рассказывает о событии 8 мая 1945 года, в рамках которого официально было утверждено поражение немецко-фашистских войск в войне. С 1951 года грандиозное не только в своём значении, но и размерами (220 см в высоту и 310 см в длину) полотно – «главный герой» выставок Музея изобразительных искусств, посвященных войне и празднованию Дня Победы. Практически ежегодно музей представлял знаковую работу в залах Картинной галереи накануне 9 мая, но в текущем году в связи с ремонтом здания было решено выставить картину в Зале Искусств ЮУрГУ – давнем партнёре музея. Посетители экспозиции смогут не только увидеть вживую легендарное живописное произведение, но и «погрузиться» в историческое прошлое с помощью виртуальной экскурсии: выставка дополнена мультимедийным проектом «Победа крупным планом», объединившим факты о том, как создавалось это поистине монументальное полотно, об обстоятельствах церемонии подписания Акта, месте, времени, действующих лицах, а также архивные фото и видео.

На выставке также будут представлены полотна челябинских художников Анатолия Ладнова «Встреча» и Анатолия Пастухова: «Отдых после боя», «Война народная», «Ленинградская окраина. Дни войны». Каждое произведение, представленное в экспозиции, посвящено своей странице нашей великой войны, но и каждое из них посвящено нашей великой Победе.

Торжественное открытие выставки «Великий День Победы» состоится 20 апреля 2023 года в 13:00 в Зале искусств ЮУрГУ (проспект Ленина, 76). Продлится до 30 мая 2023 года. Вход бесплатный.