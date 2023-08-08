08.08.2023
В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года
08.08.2023
В ДТП на трассе в Карталинском районе погибла девочка-подросток
08.08.2023
ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки
07.08.2023
В Курской области приземлили два украинских беспилотника
07.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)
07.08.2023
Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя
ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
12.07.2023
Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве
24.06.2023
С памятью в сердце: сотрудники ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийской патриотической акции
07.06.2023
Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023