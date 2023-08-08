ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки

АО «Государственный ракетный центр Макеева» (Миасс, Челябинская область) примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия‑2023», который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.

В объединенной экспозиции предприятий Роскосмоса ГРЦ Макеева впервые представит макет перспективной ракеты-носителя КОРОНА - полностью многоразовой одноступенчатой ракеты вертикального взлета и посадки, способной как выводить, так и возвращать грузы с орбиты. Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, КОРОНА может использоваться как транспортное средство при суборбитальных полетах типа «точка-точка» неограниченной дальности.

В настоящее время АО «ГРЦ Макеева» проводит научно-исследовательскую работу по подтверждению основных ключевых технологий создания ракеты-носителя КОРОНА с привлечением головных институтов и предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

Кроме того, в кластере «Военно-промышленный комплекс» Государственный ракетный центр представит макеты новейших разработок, которые предприятие проводит в инициативном порядке.