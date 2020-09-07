ГРЦ Макеева: с заботой о детях и их родителях

Коллективным договором АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) предусмотрены социальные гарантии для работников, чьи дети впервые идут в школу и детский сад.

Ежегодно единовременную материальную помощь в размере шести тысяч рублей от администрации (и столько же - от профкома, если являются членами профсоюза) получают специалисты государственного ракетного центра, у которых есть дети-первоклассники.

Родителям малышей, впервые идущих в садик, из этих же двух источников выплачивают по девять тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГРЦ Макеева.

Согласно данным прошлых лет, правом на такие выплаты ежегодно пользуются около 150-ти работников предприятия. Первые 32 выплаты 2020-года уже состоялись. Заявления, подкрепленные справками от учебных заведений, продолжают поступать.

Не менее желанным подарком для родителей первоклассников является и предоставляемый им дополнительный оплачиваемый выходной день - 1 сентября. Это право также закреплено в коллективном договоре.

Фото из архива АО «ГРЦ Макеева»