ГРЦ Макеева вручил юным жителям Миасса путевки в студенческую жизнь

В этом году по целевому набору от Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) 23 юноши и девушки стали студентами Южно-Уральского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба предприятия, четверо из них будут постигать азы инженерных специальностей в головном вузе и 19 - в миасском филиале. Желающих воспользоваться приоритетным правом на поступление в университет было в два раза больше. Повезло тем, кто имеет больше баллов по ЕГЭ. Верхней оказалась планка в 267 баллов, средний балл -197.

Как и в прежние годы, конкуренцию миасским абитуриентам составили их целеустремленные сверстники из других городов и районов области и даже Краснодарского края.

Перед началом учебного года все они собрались вместе на организационную информационную встречу, организованную кадровой службой предприятия.

Заместитель генерального директора по персоналу – начальник кадровой службы ГРЦ Макеева Ирина Готман поздравила ребят с зачислением в вуз, посоветовала им с первых дней сосредоточиться на учёбе и выразила надежду, что, получив дипломы инженеров, тем же составом они придут на работу в ГРЦ.

Затем инженер первой категории кадровой службы Анжела Коновалова, которая лучше всех знает целевиков, так как находится с ними на связи все годы от зачисления до окончания университета, вооружила новоиспечённых студентов всей необходимой информацией.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, вручив ребятам путевки в студенческую жизнь, предприятие теперь будет внимательно следить за их успехами, организовывать практики, всячески помогать им, в том числе материально - в виде дополнительной стипендии.

Вместе с добрыми пожеланиями участники встречи получили в подарок фирменные сувениры от ракетного центра.