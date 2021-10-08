Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.

Глава региона и владыка обсудили основные вопросы взаимодействия областных властей и митрополии, совместные проекты по социально значимым направлениям, сообщает пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер поблагодарил митрополита за вклад православного духовенства в укрепление межконфессиональных отношений в регионе.

Также на встрече обсуждались вопросы реконструкции храма Александра Невского в Челябинске. Речь шла и о строительстве нового кафедрального собора в областном центре. По словам митрополита Алексия, возведение главного храма митрополии находится на постоянном контроле, в настоящее время все работы идут по графику.

Владыка Алексий пожелал губернатору крепкого здоровья, успехов в трудах на пользу региона и его жителей и подарил икону святого благоверного князя Александра Невского, сообщили в епархии.