Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит жителей высказать свое мнение о диспансеризации.

Глава региона напомнил, что бесплатную диспансеризацию может пройти любой житель. Для южноуральцев в возрасте до 39 лет обследование рекомендуются проходить раз в три года, с 40 лет - ежегодно. Но далеко не все южноуральцы пользуются этой возможностью.

«Кто-то, думаю, до сих пор не знает о диспансеризации, кто-то откладывает «на потом». Допускаю, что некоторые считают обследования неэффективными или столкнулись с формальным подходом», - отмечает губернатор.

Наши читатели старшего возраста рассказывают, что не идут сейчас в поликлиники, потому что боятся заразиться вирусным заболеванием. Отмечается рост числа заболевших ковидом и ОРВИ, а сидеть в одной очереди с заболевшими, чтобы сдать анализы или дождаться приема у терапевта, им не хочется.

Другие пенсионеры с трудом ходят (до ближайшего магазина и обратно, да и то с передышками) и для них диспансеризация просто не по силам.

Часть мужчин скептически относятся ко всем обследованиям и считают, что диспансеризация проводится формально, для галочки и получения денег поликлиниками. А на самом деле даже если и что-то выявят, то на этом всё и закончится (если это не что-то совсем серьезное).

Немало тех, кто не может и не хочет отпрашиваться с работы (да и работодатели далеко не всех отпускают).

Очень часто люди путают диспансеризацию и ежегодные профосмотры. При этом задачи у них абсолютно разные, отличается и план обследований.

«Диспансеризация позволяет обнаружить болезни, которые зачастую не проявляют себя болью, но лидируют в статистике смертности. Это сердечно-сосудистые болезни, онкология, сахарный диабет», - отмечает губернатор. В ходе диспансеризации проводятся и онкологические скрининги (обследования, которые позволяют выявить наиболее часто встречаемые онкологические заболевания на самых ранних стадиях).

Алексей Текслер рекомендует всем южноуральцам воспользоваться предоставляемой возможностью и бесплатно сдать анализы, пройти обследования.

«Сейчас для удобства тех, кто работает, пройти диспансеризацию можно и в вечернее время, и по субботам. Причем можно выбрать медицинскую организацию для прохождения обследования», -

За 2022 год диспансеризацию прошли более 467 тысяч южноуральцев. У каждого шестого были выявлены заболевания (80 тысяч 565 случаев), что позволило начать своевременное лечение.

ДЛЯ СПРАВКИ

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам. Система скринингов направлена на выявление у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, сахарного диабета, а также онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Для выявления злокачественных новообразований существует несколько скринингов.

1. Анализ кала на скрытую кровь позволяет обнаружить злокачественную опухоль толстой кишки значительно раньше.

2. Анализ крови на простат-специфический антиген позволит определить рак предстательной железы у мужчин.

3. Осмотр у акушера-гинеколога позволит выявить у женщины образования наружных локализации и заболеваний.

4. Цитологический цервикальный мазок даст возможность определить рак шейки матки или предраковые заболевания женской половой системы.

5. Флюорография легких позволит вовремя обнаружить злокачественное новообразование легких.

6. Маммография молочных желез выявит рак молочной железы и других образований.

7. Эзофагогастродуоденоскопия помогает выявить злокачественные новообразования пищеварительного тракта.

Пройти диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

Работодатель обязан предоставлять сотруднику один рабочий день на прохождение диспансеризации (в некоторых случаях два дня) с сохранением среднего заработка.