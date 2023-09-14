Губернатор раскритиковал глав за дефицит «Доброцентров» в муниципалитетах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав муниципалитетов за недостаточное патриотическое воспитание молодежи и нехватку центров поддержки добровольчества «Доброцентров». Глава региона потребовал усилить работу в этом направлении.

На сегодняшний день в регионе работает девять «Доброцентров», еще два – в стадии запуска.

Алексей Текслер поставил задачу главам в ближайшие сроки открыть центры поддержки добровольчества «Доброцентр» в каждой территории.

«Это центр развития добровольчества в каждом муниципалитете, который надо сделать. У нас – девять, еще два в работе. Почему их у нас там нет по несколько штук в каждом муниципалитете, не понятно. Это минимум», - отметил губернатор.

Алексей Текслер призвал глав обратить особое внимание на работу с молодежью, на патриотическое воспитание молодого поколения. «Сейчас молодежь – это, собственно, главное, мы говорим про патриотизм, мы говорим про фактически формирование нового общества, так сказать, патриотического, которое основано на истории, которое знает правду и так далее. Молодежь – это главное, с кем надо работать», - подчеркнул глава региона.