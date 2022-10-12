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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: Челябинская таможня

Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса

Гуманитарная помощь

Партию продуктов весом около двух с половиной тонн передали челябинские таможенники жителям Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерации.  

Почти две с половиной тысячи пачек макарон и больше тысячи тонн муки отправятся на Донбасс в рамках проекта «Все для победы!».

«Продукция приобретена на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В акции приняли участие ветераны таможенных органов, действующие сотрудники и члены Молодежного совета таможни», - говорит заместитель начальника Челябинской таможни Сергей Лукин.

Напомним, месяц назад таможенники уже отправляли продукты на Донбасс вместе с гуманитарной помощью, собранной различными предприятиями области. О прибытии жизненно важного груза по назначению сообщил командир одного из батальонов Донецкой народной республики, поблагодарив южноуральцев за поддержку.

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