Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)

Через месяц, 13 и 14 августа, на курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) пройдет фестиваль этнической культуры и телесных практик «Остров Веры».

Фестиваль этнической культуры и телесных практик «Остров Веры» - атмосферное событие с концентрацией добра, любви и красоты. Фестиваль объединит людей через музыку, телесные практики и общение. Специальные гости - солисты оркестра Мариинского театра.

Фестиваль продлится два дня. В программе фестиваля запланированы йога-практики с ведущими мастерами Челябинска и Миасса. Аэлита Радичева, со стажем преподавания 14 лет проведет практики по направлениям «Силовая интервальная йога» и «Йога на рабочем месте», Алексей Кузнецов, учитель кундалини-йоги, мастер гонк-медитаций, проведет класс кундалини-йоги и Ecstatic dance, Анастасия Герасименко, ведущий преподаватель хатха-йоги, на фестивале представит практику «Проводник в подсознание», Светлана Леонова, сертифицированный преподаватель йоги Айенгара, проведет практику, направленную на работу с позвоночником.

Также на фестивале будет представлена практика Шодхан – мощная динамическая медитация на проживание и высвобождение негативных эмоций. Эта практика – мощный действенный инструмент очищения подсознания, признанный тысячами людей в мире.

Еще один интересный класс – гвоздестояние. Данный метод пробуждает много энергии огня, сознание расширяется, тело расслабляется и одновременно приобретает тонус.

Отдельное внимание стоит уделить лекторию. Вместе с йога-практиками вы сможете посетить интерактивную лекцию от Евгения Шамяунова «Мир стоит на голове. Жизнь в эпоху перемен», лекцию от Ларисы Окуновой «Йога в СССР. Звезды и йога».

В перерывах между практиками и лекциями, участники смогут посетить мастер-классы: музыкальный мастер-класс, кулинарный мастер-класс (по приготовлению вегетарианской пищи), мехенди (древнее искусство украшать себя хной), казачий вар (мастер-класс только для мужчин от Олега Булатова).

Во время фестиваля выступят музыкальные коллективы – солисты оркестра Мариинского театра, экспериментально-этническая группа «Тюргэн Кам» и другие исполнители.

Фестиваль этнической культуры и телесных практик «Остров Веры» - семейный фестиваль, одна из целей которого укрепление традиционных ценностей, поэтому организаторы приглашают приезжать всей семьей. Для детей и пап будут организованы интерактивы и активности, будет работать маркет, организована чайная церемония, а вечером все участники фестиваля соберутся у костра с гитарой.

Стоимость визы на фестиваль – две тысячи рублей, билет действителен 13 и 14 августа. Билеты уже в продаже.