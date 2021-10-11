Хамон из Магнитогорска представлен на конкурс «Вкусы России»

Во втором национальном конкурсе региональных брендов продуктов «Вкусы России», организованном минсельхозом РФ, участвуют десять предприятий Челябинской области. Они подали 14 заявок в различные номинации конкурса. Среди новичков конкурса — Евгений Чепурин из Магнитогорска, который делает сыровяленые и сырокопчёные мясные делакатесы. На конкурс он представил сыровяленый провисной окорок под маркой «Уральский окорок». Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Этот уникальный для Челябинской области продукт имеет все шансы стать новым региональным продуктовым брендом Южного Урала. Изготавливаемый по особенно капризной технологии из качественной свинины, такой сыровяленый окорок (испанское название хамон), хоть и в небольшом, но всё же промышленном масштабе делает в регионе один человек — Евгений Чепурин. Делает пока только год с небольшим, но за это время успел зарекомендовать себя на областной выставке «Агро 2021», завоевав там 4 золотых медали за качество продукции, которая также вошла в список 20 лучших товаров Челябинской области и готовится участвовать в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России».

Успешное начало нового дела вполне объяснимо — это любимое занятие, которое превратилось в увлекательный бизнес. Сегодня ИП Чепурин изготавливает 28 разновидностей мясной деликатесной продукции из говядины, мяса птицы и свинины. Сыровяленное свиное мясо по старорусским рецептам — один из видов в ассортименте предпринимательского товара. По мнению экспертов, изготовление этого продукта считается «высшим пилотажем». Чтобы правильно приготовить такой продукт, следует создать определённые условия и правильно ухаживать за созревающим окороком. Значение имеет всё — нужная температура, влажность, специи, антибактериальная обработка. Под заботливым надзором специалиста мясо созревает в термокамере со специальным микроклиматом несколько месяцев, иногда больше года. Сыровяленое мясо считается диетическим, так как содержит много белка, а углеводы в нём отсутствуют. Деликатес богат микроэлементами, витаминами и аминокислотами.

«Это было моим хобби, которое в какой-то момент переросло в профессиональное увлечение. Раньше делал колбасы, сосиски, сервелаты для себя, для друзей и знакомых. Держал магазин, в котором торговал… самогонными аппаратами. А потом как-то появился покупатель, который предложил мне продавать ещё и аппараты для изготовления домашней колбасы. Эта аппаратура меня и заинтересовала, решил испробовать её в деле и в итоге сменил профессию на колбасника. Магазин впоследствии закрыл, оборудовал цех по производству мясных деликатесов», - рассказал Евгений Чепурин.

В недавнем прошлом Евгений Чепурин — энергетик, главный инженер и руководитель строительной компании, а сегодня это увлечённый своим делом изготовитель южноуральского хамона, колбас и бастурмы, участник второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания.

Сейчас организаторы национального конкурса проводят экспертную оценку представленной на конкурс продукции, которая продлится до 18 октября. На официальном сайте конкурса с 20 октября по 7 ноября пройдет народное голосование за понравившиеся региональные бренды.