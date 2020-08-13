Хирурги Челябинска сделали новый желудок двухлетней малышке, выпившей уксус

Врачи детской областной больницы Челябинска спасли двухлетнюю девочку, случайно выпившую уксус. Малышке сделали новый желудок.

Ребенок поступил в реанимацию ЧОКБ с ожогами ротоглотки, пищевода, желудка, а также кожи грудной клетки и спины. Из-за того, что часть уксуса вылилась на одежду и соприкасалась с кожей, девочка получила аппликационный ожог.

Реаниматологи ЧОДКБ незамедлительно выехали на вызов к девочке и сразу же эвакуировали маленькую Таисию в областной ожоговый центр, где она провела первые сутки после трагедии.

«По сочетанности травмы, мы ее вывезли в ожоговый центр. Там же ребенку провели первую ФГС и выяснили, что у девочки тотальное поражение пищевода с переходом на желудок. На следующий день она была переведена к нам в ЧОДКБ, и здесь мы уже продолжили ей терапию», – рассказывает заведующая отделением анестезиологии и реанимации ЧОДКБ, главный детский реаниматолог Челябинской области Елена Грицкова.

У малышки в любой момент мог отказать любой орган. Уксусная кислота, в первую очередь, поражает почки, вызывая гемолиз. Летальные случаи у детей при отравлении уксусной кислотой крайне редки, в отличие от взрослых, у которых в таких случаях практически 99% летальности.

«ФГС повторно сделали лишь на седьмые сутки, потому что была слишком большая вероятность того, что при данной манипуляции мы могли просто повредить травмированный пищевод, поскольку в момент прохождения эндоскоп раздувает пищевод и желудок, плюс мы боялись раньше времени нарушить ожоговую пленку, что могло привести к кровотечению. Всю эту неделю ребенок находился на искусственной вентиляции легких. К сожалению, чуда не произошло, ФГС показала значительное повреждение желудка. Лечение и выздоровление будет длительным», - отмечает Елена Грицкова.

Как сообщает пресс-служба ЧОДКБ, 39 суток маленькая Таисия провела в реанимации, получая питание, продолжая лечение внутренних ожогов. Периодически врачи делали фгс, отслеживая состояние пищевода и желудка. Однако, несмотря на усилия врачей, желудок превратился в сплошной рубец, а нижний выводящий отдел желудка просто «запаялся». Было принято решение удалить поврежденный желудок и сформировать новый - из тонкого кишечника.

Такую операцию в нашем регионе у ребенка провели впервые в ЧОДКБ. Кропотливая работа длилась несколько часов. После операции ребенок вернулся в отделение анестезиологии - реанимации. Сейчас ребенка выписали домой - девочке предстоит научиться жить с новым желудком.