Храм в горбольнице №1 Челябинска обрёл голос

Сегодня, 19 июня, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил чин освящения колоколов храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», расположенного на территории горбольницы №1 Челябинска.

Как сообщает пресс-служба Челябинской митрополии, строительства храма на территории ГКБ-1 началось в 2018 году. Проект создала прихожанка, профессиональный архитектор

Здание расположилось между медицинских корпусов. Летом 2020 года были освящены купола и кресты.

На сегодня в нижнем храме идут богослужения, а в верхнем предстоят отделочные работы.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Михаил Горбунов, на согласование и работы по звоннице ушло больше года. Колокола отливали в Каменск-Уральском. Впервые за 30 лет существования завода «Пятков и компания» на поверхности благовеста выполняли изображение иконы «Нечаянная радость». Форму для образа вручную изготовил художник предприятия Андрей Ворожейкин. На важный заказ у иконописца ушло несколько недель.

Митрополит Алексий прочитал специальные молитвы и окропил восемь колоколов освященной водой. Владыка сказал прихожанам, что храм иконы «Нечаянная радость» вновь оправдал своё название. Архипастырь приезжает сюда второй раз и снова с радостью.

«Теперь храм обретает голос, он будет звучать для всего города. Сейчас мы в молитве слышали, что колокола имеют благодатную помощь. Не колокол спасает, но звук его, который призывает на молитву, подвизает нас усилить просьбы к Богу. Благодаря этим просьбам Господь милует нас и принимает наше покаяние, наши слёзы, наше благодарение, которое меняет что-то в нашей земной жизни, – отметил владыка Алексий. - Я поздравляю вас, отец Михаил, ваш приход с тем, что сейчас мы вновь услышим нечаянную радость, храм будет звучать для всех горожан»

Правящий архиерей пригласил верующих потихоньку ударить в колокола, и сам сделал это первым. Верующие немедленно откликнулись и дружно, по очереди стали подходить к звоннице. На лицах прихожан играли счастливые улыбки.

Затем с помощью спецтехники освященные колокола подняли наверх, на колокольню.

ФОТО: Челябинская митрополия