В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев

Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе

В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания

В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий

В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря

Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов

Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе

Идея обучения в Институте культурного волонтерства, начавшего свою работу в Челябинской области первого марта текущего года, пришлась южноуральцам по душе.

Руководитель института, директор челябинской региональной общественной организации «Молодежный центр» Дарья Добровольская рассказала, что была приятно удивлена тому, что за очень небольшой период времени удалось собрать двести участников.

По ее словам, благодаря онлайн-формату проекта, культурному волонтерству обучается большое количество ребят из области (самые активные города - Озерск, Миасс и Троицк).

«Были заявки и из соседнего Екатеринбурга, и даже Санкт-Петербурга, но все же на данный момент обучение именно для Челябинской области. Мы рады принять всех, но группы для обучения создаются компактные, чтобы была возможность максимально плотно пообщаться с каждым участником», - пояснила Дарья Добровольская.

Обучение - бесплатное, программа - насыщенная. Изучать важные аспекты волонтерской деятельности, повышать навыки коммуникации и лидерства, участвовать в мастер-классах по мобильной репортажной фотографии и эффективной работе в социальных сетях двести южноуральцев будут в течение семи недель.

«Выпускники» получат возможность принимать участие - в качестве волонтеров - в мероприятиях городского, областного и международного уровней, знакомиться с выдающимися деятелями культуры, спорта, политики и бизнеса.

«Волонтеры культуры нашей организации под руководством Павла Зылькова участвуют во всех крупномасштабных мероприятиях Челябинска», - отметила Дарья Добровольская.

Всем, кто дойдет до конца проекта, вручат сертификаты. Участники, показавшие лучшие результаты, получат призы.

Напомним, программа обучения культурному волонтерству создана институтом образования и практической психологии Челябинского государственного университета, кафедрой общей и профессиональной педагогики ЧелГУ совместно с «Академией дополнительного образования». Мастер-классы разработало рекламное агентство Семёна Аксёнова.

Проект реализуется «Молодежным центром» с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Инновационность проекта заключается в обучении участников по цельной программе, основанной на академическом образовании, преподаваемой лучшими специалистами Челябинской области.