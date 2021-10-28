Инсульт: обезвредить за четыре часа

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен 64-летний ген
28.10.2021

Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области не вакцинированным от коронавирусной инфекции сотрудникам
Коронавирус
Коронавирус
28.10.2021

Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области началось строительство собора, который будет освящён в честь Одигитриевской
27.10.2021

В Челябинской области построят Одигитриевский собор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения и имеющие
Коронавирус
Коронавирус
27.10.2021

Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будет открыт большой пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме тог
Коронавирус
Коронавирус
27.10.2021

Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

Инсульт: обезвредить за четыре часа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

Власти Верхнеуральска с помощью приставов победили бизнес-леди, тормозившей реконструкцию школьного стадиона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.10.2021

В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб
Общество
28.10.2021 11:15

Инсульт: обезвредить за четыре часа

Россияне - большие любители принципов самолечения: «само пройдет», «отлежусь» и «выпью валерьянки». Но с инсультом шутки плохи: важно получить квалифицированную медицинскую помощь именно в первые четыре часа, чтобы избежать печальных последствий.

Воспитать в себе правильное отношение к коварной патологии поможет заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

- Татьяна Михайловна, как распознать у человека предынсультное состояние?

- Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног. Явным признаком является перекос лица или так называемая «кривая улыбка». К инсульту может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца.

- Как оказать первую помощь при инсульте?

- Прежде всего необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Если это невозможно, нужно срочно доставить больного в ближайшую больницу самостоятельно. Постарайтесь обеспечить человеку доступ свежего воздуха, ослабьте тесную одежду, голову поверните набок. Измерьте артериальное давление: если оно выше 140/90 мм рт. ст. или выше показателя, привычного для данного человека, нужно дать препарат, понижающий давление. Но предварительно спросите, принимал ли человек этот препарат раньше, нет ли непереносимости. С этим также нужно быть крайне аккуратным.

- Можно ли предотвратить инсульт? Какие существуют меры профилактики?

- Здесь нет ничего нового: для профилактики инсульта необходимо следовать всем рекомендациям врача по лечению гипертонии, диабета и нарушений ритма сердца. Регулярно измеряйте артериальное давление, контролируйте уровень сахара и холестерина в крови. Выполняйте умеренные физические нагрузки, соблюдайте режим сна, питайтесь правильно и избегайте стрессов.

- Правда ли, что инсульт грозит только пожилым людям?

- Чаще инсульт бывает у пожилых, но в группу риска могут попасть и молодые люди при наличии сосудистых аномалий, раннего атеросклероза, гипертонии, нарушениях ритма сердца, диабете и других хронических заболеваний. Поэтому следить за своим здоровьем необходимо людям любого возраста.

- Верно ли утверждение, что повторный инсульт неизбежно приводит к смерти?

- Нет. Бывает, что человек несколько раз переносит инсульт и продолжает жить. Все зависит исключительно от объема и локализации поражения мозга.

- Всегда ли инсульт заканчивается параличом?

- Отнюдь не всегда следствием инсульта является парализованность. Инсульт может повлечь ухудшение координации движений, нарушения речи, памяти, чувствительности и т.д.

- Каким образом курение, алкоголь и стресс влияют на возникновение инсульта?

- Курение и алкоголь - безусловно, факторы риска возникновения инсульта. Например, у курящих чаще образуются атеросклеротические бляшки в сосудах, сужающие их просвет. При стрессе чаще возникает спазм сосудов и гипертония. У алкоголиков часто страдает сердце.

- Скажите, а если при первых симптомах инсульта просто принять таблетку и, как у нас любят, «отлежаться»? А скорую оставить на крайний случай?

- Это неприемлемо. При подозрении на инсульт надо незамедлительно вызывать скорую помощь. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не ждите, что само пройдёт. В первые четыре часа существует так называемое «терапевтическое окно», когда вовремя начатое лечение максимально эффективно - и можно спасти мозг от серьёзных повреждений.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен 64-летний ген
28.10.2021

Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области не вакцинированным от коронавирусной инфекции сотрудникам
Коронавирус
Коронавирус
28.10.2021

Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области началось строительство собора, который будет освящён в честь Одигитриевской
27.10.2021

В Челябинской области построят Одигитриевский собор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения и имеющие
Коронавирус
Коронавирус
27.10.2021

Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске будет открыт большой пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме тог
Коронавирус
Коронавирус
27.10.2021

Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Иванова временно сменила род дея
Общество

Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась

27.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или получившие лож
Общество

Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

26.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 25 октября, в Челябинской области начинают действовать  
Интервью

Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области

25.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Продолжительность осенних каникул у школьников Челябинской области будет разной. Одни будут отдых
Общество

Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области

22.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в четверг, 21-го октября, состоялись публичные слушания по вопросу зонирования зелен
Среда обитания

В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей

22.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области во исполнении Указа президента и в целях недопущения дальнейшего распростра
Общество

В Челябинской области определен период нерабочих дней

21.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

28.10.2021 11:52

В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов

28.10.2021 11:39

В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч

28.10.2021 11:15

Инсульт: обезвредить за четыре часа

28.10.2021 10:45

Власти Верхнеуральска с помощью приставов победили бизнес-леди, тормозившей реконструкцию школьного стадиона

28.10.2021 10:44

Назначен первый замминистра общественной безопасности Челябинской области

28.10.2021 10:25

Таганайская фотоловушка запечатлела семейную прогулку рысей

28.10.2021 10:16

В Сосновском районе грузовик залетел под фуру, водитель погиб

28.10.2021 10:08

Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида

27.10.2021 20:17

В Челябинской области построят Одигитриевский собор

27.10.2021 19:53

Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код

27.10.2021 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 28 октября

27.10.2021 18:42

Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида

27.10.2021 18:22

Виталий Безруков: Мы категорически против расширения границ парка Гагарина, никакой «спецоперации против Челябинска» нет

27.10.2021 18:14

В Челябинской области приостановлена диспансеризация и профосмотры

27.10.2021 17:39

Через челябинскую границу не пропустили 40 тонн лука без маркировки

27.10.2021 17:37

Уральское трио «Трое» едет в Москву

27.10.2021 17:36

На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору

27.10.2021 17:18

ПАО «ММК» принимает всероссийский форум по промышленному туризму

27.10.2021 16:57

В Челябинске между улицами Чичерина и Молодогвардейцев высадят 400 ясеней

27.10.2021 16:38

Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды

27.10.2021 16:31

Златоустовец избил полицейского из-за туалета

27.10.2021 16:03

В четверг в Челябинске без осадков, по области - местами мокрый снег

27.10.2021 15:51

В Магнитогорске наведут порядок в уличной торговле

27.10.2021 15:48

Депутаты назвали челябинские скверы именами князя Владимира и летчика Евгения Овчинникова

27.10.2021 15:47

Клиенты соцучреждений Челябинской области не болеют ковидом, инфекцию заносят сотрудники

27.10.2021 15:22

Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор

27.10.2021 15:17

Челябинцы реже других жителей Урала влезают в долги

27.10.2021 15:06

19 южноуральцев готовятся к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине

27.10.2021 14:58

Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно

27.10.2021 14:51

Расследование жестокого убийства супругов в Южноуральске на контроле у Бастрыкина

27.10.2021 14:49

В Челябинской области заложат первый карбоновый полигон

27.10.2021 14:24

Челябинец организовал нападение на своего дядю, чтобы забрать деньги от продажи квартиры умершего деда

27.10.2021 14:23

Южноуральские пенсионеры-селяне по онлайн-аппетитам догоняют молодое поколение

27.10.2021 13:53

Евгения Майорова о ситуации с убийством отчима, в котором призналась 12-летняя девочка

27.10.2021 13:24

В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения

27.10.2021 13:24

В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения

27.10.2021 12:38

Наталья Котова оценила промежуточные итоги реновации большого квартала в Ленинском районе

27.10.2021 12:19

Замглавы Челябинска Надежда Рыльская может войти в состав облизбиркома с правом решающего голоса

27.10.2021 11:49

В Челябинской области за сутки выявлено 473 новых заболевших ковидом

27.10.2021 11:40

Бесправника из Озерска, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, отправили в СИЗО

27.10.2021 11:32

12-летняя девочка из поселка Роза призналась в убийстве отчима

27.10.2021 11:00

В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута

27.10.2021 10:38

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать сериалы с нецензурной лексикой

27.10.2021 10:37

.В Германии закончилась эпоха Ангелы Меркель

27.10.2021 10:34

В Копейске произошел пожар в многоэтажке

27.10.2021 10:32

Что-то не так с профилактикой? Очередной взрыв газа произошел в Улан-Удэ

27.10.2021 10:22

Вынесен приговор убийцам главы Копейска

27.10.2021 10:21

Студенты Челябинской медакадемии не уходят на «COVIкулы»

27.10.2021 09:36

Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась

26.10.2021 22:35

Спасённые в Челябинске дикие кошки стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку

26.10.2021 21:33

В среду в Челябинске – без осадков, по области - местами дожди и снег

26.10.2021 21:25

Анонсы событий и мероприятий на 27 октября

26.10.2021 21:01

В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки

26.10.2021 17:09

Фотовыставка – только начало: в Челябинске бесплатно поддержат тех, кто столкнулся с онкодиагнозом

26.10.2021 16:26

Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей

26.10.2021 16:24

О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

26.10.2021 16:24

Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст

26.10.2021 16:16

ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе

26.10.2021 16:15

В период нерабочих дней органы власти Челябинской области будут на посту

26.10.2021 16:06

Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»

26.10.2021 16:04

«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе

26.10.2021 15:40

На концерте ансамбля «Частушка» челябинцев ждут задорная частушка и разудалая пляска

26.10.2021 15:38

Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ

26.10.2021 15:33

Шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма: последние новости

26.10.2021 15:27

В Новосинеглазово малыш умер, выпив растворитель

26.10.2021 15:11

Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни

26.10.2021 15:02

Медики психбольницы Миасса, устроившие драку с пациентами, получили выговоры

26.10.2021 14:48

Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства

26.10.2021 14:46

Электронные или механические часы: в поисках достойного подарка

26.10.2021 14:43

В Челябинске начали рассматривать уголовное дело по махинациям со спортивными стройками

26.10.2021 14:16

В Озерске пьяный бесправник насмерть сбил пешехода и скрылся

26.10.2021 14:15

День памяти почетных граждан Миасса

26.10.2021 13:57

Центр коммунального сервиса комментирует ситуацию с тарифом на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области

26.10.2021 13:16

Лихача из Челябинска, который сбил женщину на пешеходном переходе, надолго отправили в колонию

26.10.2021 12:32

Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери

26.10.2021 12:28

Текслер попрощался с Симбой и Евой

26.10.2021 12:03

Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой

26.10.2021 12:02

Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает

26.10.2021 12:01

Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок

26.10.2021 11:58

Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться

26.10.2021 11:01

В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год

26.10.2021 11:00

В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум

26.10.2021 10:49

13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года

26.10.2021 10:36

Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад

26.10.2021 10:33

Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России

26.10.2021 10:29

Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

26.10.2021 10:19

Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»

26.10.2021 10:04

День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает

26.10.2021 09:51

ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

26.10.2021 09:39

На Большой Каменной реке «Таганая» установят смотровую площадку

25.10.2021 22:45

Во вторник в Челябинской области осадки обещают лишь ночью

25.10.2021 22:31

Анонсы событий и мероприятий на 26 октября

25.10.2021 20:21

В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом

25.10.2021 19:54

На челябинскую Кировку вернули светящийся тоннель и готовят к установке новые зимние арт-объекты

25.10.2021 18:37

ГРЦ Макеева назвал победителя и призеров четвертого чемпионата профмастерства

25.10.2021 18:28

Ирина Гехт призвала бойкотировать заведения, игнорирующие режим QR-кодов

25.10.2021 17:33

Ирина Гехт: Сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу

25.10.2021 16:57

Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»

25.10.2021 16:39

В Миассе почтили память академика Виктора Макеева

25.10.2021 16:11

В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»