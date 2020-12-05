Ирина Гехт и Виктория Сахарова прокомментировали закрытие детской урологии в ОКБ-3

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала закрытие отделения детской урологии в областной клинической больнице №3.

«Рождение детской урологии во взрослой больнице было совершенно противоестественно. Всегда не хватало воли переломить сопротивление коллектива, создавшего там самостоятельное (где-то коммерческое) структурное подразделение. Мы абсолютно уверены в правоте того, что дети должны получать помощь в специализированной детской больнице. Это очевидно. Сегодня там для этого есть все условия, в том числе шикарные операционные. Соответственно, всем докторам было предложено в том числе и совместительство, и возможность работы там», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, то, что детская урология функционировала на базе взрослой больницы, на определенном этапе было связано с конкретными личностями.

«Потом это сложилось исторически. Сейчас все сделано правильно, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. И в соответствии с пониманием того, что для детей это будет наиболее комфортный вариант», - подчеркнула Ирина Гехт.

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала, что представители минздрава, в том числе она лично, неоднократно встречались с врачами ОКБ №3, которые работали и пока еще работают в данном учреждении.

«Им предлагали варианты на выбор. Остаться в профессии и перейти на ставки, созданные специально для них, в урологическое отделение областной детской клинической больницы, поскольку все-таки мы очень заинтересованы во врачах-специалистах, коими они являются. Второй предложенный медикам вариант - остаться в ОКБ-3 и продолжить работу в новых условиях: сегодня отделение детской урологии перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», - сообщила Виктория Сахарова.

По ее словам, в настоящее время часть этих сотрудников (как врачей, так и средних медицинских работников) выбрало второй путь – остаться в учреждении и работать с ковидными больными. Она уточнила, что часть медицинских сотрудников сейчас находится в отпуске.