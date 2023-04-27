Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рекомендовала всем жителям пройти и диспансеризацию, и ежегодный профосмотр. По ее мнению, это наиболее простой и незатратный способ позаботиться о себе.

«Если есть возможность пройти и диспансеризацию, и ежегодный профосмотр, рекомендую ею воспользоваться. Это наиболее простой и незатратный для сотрудников способ позаботиться о себе здесь и сейчас.», - написала первый замглавы региона на своей странице в соцсетях.

А ее словам, активно работающие южноуральцы не спешат проходить диспансеризацию, аргументируя свое решение тем, что они и так на работе каждый год обследуются.

Ирина Гехт поясняет, что диспансеризация и профосмотры не заменяют, а дополняют друг друга.

На профосмотрах врачи определяют факторы риска, выявляют специфические заболевания, которые характерны для того или иного вида деятельности, профилактируют их. Насегодня разработано более 200 корпоративных программ медосмотров.

Диспансеризация предназначена для выявления на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний и предрасположенность к ним. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ХОБЛ, онкологические болезни. Медики делают здесь особый акцент на онкоскрининги.

Ирина Гехт порекомендовала южноуральцам, по возможности, пройти и диспансеризацию, и профосмотр.