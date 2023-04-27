27.04.2023
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
27.04.2023
На территории Челябинской области начался нерестовый период
27.04.2023
Ночь музеев 2023 в Челябинске - стали известны подробности
27.04.2023
Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
07.04.2023
В Челябинской области стартовал новый сезон проекта «Добро в село»
23.01.2023
В 2022 году у каждого шестого южноуральца в ходе диспансеризации выявили заболевание
01.03.2022
В Челябинской области возобновили диспансеризацию
27.10.2021
В Челябинской области приостановлена диспансеризация и профосмотры
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023