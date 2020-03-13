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Ирина Гехт: Разработан алгоритм действий граждан, власти, работодателей на случай коронавируса

Общество
Сегодня, 17:22
Автор: 
Любовь Юрина

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в мире Челябинская область разработала алгоритм действий для недопущения распространения инфекции на территории региона.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала агентству «Урал-пресс-информ» о предпринимаемых правительством региона мерах, о том, после посещения каких стран необходимо самоизолироваться на две недели, кому оплатят вынужденный 14-дневный карантин, а кому придется оставаться дома за свой счет, о чем нужно предупреждать работодателей перед отпуском и после него, будут ли отменяться массовые мероприятия и какие, будут ли предприниматься меры воздействия к нарушителям эпидрежима.

- Какова на сегодня ситуация по коронавирусу в регионе?

- Ситуация на сегодняшний день стабильная. Ни одного случая коронавирусной инфекции на территории региона не выявлено. У нас восемь граждан Китайской Народной Республики, имеющих вид на жительство в Российской федерации, находятся в карантинном центре. В ближайшее время они будут выписаны, так как анализы оказались отрицательными.

Более 900 человек, вернувшихся из-за границы, наблюдались в медицинских организациях. У них были взяты соответствующие анализы. На сегодня 259 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 178 человек – граждане Российской Федерации, вернувшиеся из Италии, Испании, Германии, а также порядка 50 граждан, вернувшихся из КНР.

- Какие меры предпринимаются, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса на территории области?

- В отношении граждан, приехавших в регион из стран с неблагополучной эпидобстановкой, сегодня разработан соответствующий алгоритм действий.

Аэропорт Шереметьево нам в ежедневном режиме передает списки граждан, пересекших границу, в том числе прилетевших из эпиднеблагополучных стран.

По возвращению из страны, которая обозначена в постановлении Роспотребнадзора, граждане в обязательном порядке отправляются на карантин. В списке Китайская народная Республика, Южная Корея, Исламская Республика Иран, Италия, Германия, Испания, Франция, а также Швейцария, Великобритания, Норвегия, США.

Люди звонят на горячую линию минздрава (call-центр работает в круглосуточном режиме по телефону 8 (351) 240-15-16). Затем к ним приходят медицинские работники, человеку рекомендуется не посещать работу, ему выписывается больничный на две недели и тем самым обеспечивают изоляцию граждан на период карантина. Анализы берутся в первый день посещения и на десятый день после пересечения границы.

Для граждан, которые посещали другие страны, в которых зарегистрированы случаи коронавируса (уже более 100 стран), также действует режим самоизоляции, но больничный в этом случае не оплачивается.

- Если человек приехал из страны, которая не входит в список Роспотребнадзора, он обязан самоизолироваться или может действовать на свое усмотрение?

- Самоизоляция на две недели – это рекомендация и вопрос его ответственности. Но в любом случае, если он почувствует какое-то недомогание и появление каких-либо катаральных явлений, он обязан обратиться в медицинское учреждение и сообщить врачам о своем визите за рубеж.

- Если человек прилетел из страны, включенной в список Роспотребнадзора, и, не предупреждая об этом факте своего работодателя, сразу выходит на работу и заболевает. К нему какие-то меры будут приниматься за то, что он подвергает опасности своих коллег, или это останется на его совести?

- В этом случае человек несет административную ответственность, поскольку он представляет угрозу не только для себя, но и для окружающих. Надо иметь ввиду, пока не появились первые катаральные явления, человек не заразен.

- В области есть один случай, когда вернувшаяся из Италии жительница Миасса, летевшая одним самолетом с заболевшим коронавирусом, отказалась сдавать анализы и отправиться на карантин…

- Она была контактна с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Ей было предложено сдать анализ. От чего она категорически отказалась. Был подан иск в суд и суд принял решение о принудительной госпитализации (еще неделю назад – шестого марта).

На сегодня женщина по-прежнему находится дома. Она утверждает, что пределы квартиры не покидает и мама приносит ей продукты. Но, тем не менее, это безответственное отношение не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих.

- К ней будут применены меры ответственности за то, что она подвергает опасности окружающих людей?

 - Пока нет, но я надеюсь, что будут применены. Это неконструктивное поведение. Тем более ни о каком нарушении прав, о котором она говорила, речи не идет.

Более того, сегодня нам пришлось отправить на карантин класс, где учится ее сын. Это была вынужденная мера, чтобы обезопасить других детей.

В школе органами Роспотребнадзора были проведены все необходимые в таких случаях санитарно-эпидемиологические мероприятия.

- Анализ берется только у приехавших из-за границы граждан, у которых появились первые признаки заболевания, или у контактировавших с заболевшими. А могут ли другие жители сдать платный анализ на коронавирус, чтобы подстраховаться?

- Пока нет, но мы этот вопрос прорабатываем. Тест-системы мы каждую неделю получаем. Пока нам хватает их только на тех, кто находится в зоне риска. Надеюсь, что в ближайшее время анализ станет доступен и для тех, кто испытывает сомнения и хочет сдать анализ.

- Анализы стали брать не только у граждан из группы риска, находящихся под медицинским наблюдением, но и у заболевших пневмонией?

- Обследованием методом ПЦР проводится и всем тем, у кого пневмония, чтобы проконтролировать и эту группу.

- Анализ берут только у тех, у кого сейчас диагностирована пневмония, или и у тех, кто уже переболел?

- Пока только у тех, кто сейчас госпитализируется в медицинские учреждения с пневмонией.

- Для работодателей рекомендации подготовлены?

- Сегодня готовим встречу с работодателями и профсоюзами, расскажем им об утвержденном алгоритме действий и рекомендуем им уведомить об этом своих работников. Им также будет дана рекомендация обеспечить контроль над трудовыми коллективами в части недопущения к работе граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

- Должны ли работники предупреждать своих работодателей о планируемой поездке в отпуск за границу?

- На сегодняшний день те южноуральцы, которые собираются в отпуска за границу, должны уведомить своих работодателей. Это касается органов государственной власти. И по приезду им нужно взять больничный либо самоизолироваться на две недели за свой счет.

- В госструктурах дополнительные профилактические меры принимаются для защиты от коронавируса?

- Сегодня в структурах исполнительной власти (в том числе и в правительстве) проводятся противоэпидемические мероприятия. В учреждениях социальной защиты и медучреждениях продолжаются карантинные мероприятия.

Во все органы социальной защиты населения отправлены рекомендации соблюдать меры безопасности при приеме граждан, с одной стороны, и с другой стороны, максимально минимизировать приходы пожилых людей, заменив их выходами на дом либо дистанционными формами работы для того, чтобы их обезопасить от посещения мест с большим скоплением людей.

- Больницы готовы к возможному наплыву заболевших?

- Есть резервные койки, которые мы готовы дополнительно развернуть в случае каких-то угроз. Нами подготовлена дополнительная госпитальная база, которая будет развернута на случай появления заболевших коронавирусом.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер принял решение о дополнительном выделении средств на покупку четырех аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и аппарата экстракорпоральной оксигенации легких. Это достаточно мощные аппараты, высокочастотные, они будут дислоцироваться на базе нашего учреждения – медицины катастроф, чтобы в любой момент выехать с этими переносными аппаратами в любою территорию региона, где необходимо принятие экстренных мер, и оказать неотложную медицинскую помощь.

Хотя на сегодня достаточен набор медицинского оборудования, но в нынешних условиях мы решили приобрести дополнительное оборудование, чтобы быть уверенными, что вся область полностью покрыта высокотехнологичным оборудованием, способным обеспечить вентиляцию легких.

- Периодически в соцсетях и в СМИ проходит информация о дефиците медицинских масок. Как с ними обстоят дела?

- Сегодня в регионе обеспечен запас медицинских масок и лекарственных препаратов. В медицинских и социальных учреждениях запас более миллиона масок.

Есть определенный дефицит в аптечной сети, он связан с тем, что сегодня существующие производства в России не справляются с необходимыми потребностями. Запрет правительства на экспорт этих медицинских изделий, я думаю, даст результат, и в ближайшее время мы будем получать и заказывать необходимое количество масок с учетом того, что спрос на них не снижается в аптечной сети.

- Регионам рекомендовали отказаться от массовых мероприятий. У нас в области уже отменили проведение «Крымской весны». А по другим мероприятиям приняты решения?

- Есть регионы, которые отнесены к зоне риска. Это, прежде всего, транспортные хабы. Из близлежащих – Екатеринбург. Там принимаются более высокие меры безопасности.

Наш регион не находится в зоне эпиднеблагополучия. У нас ситуация относительно стабильная. Но с учетом того, что мы находимся достаточно близко от Екатеринбурга, какие-то решения по массовым мероприятиям нами тоже в ближайшее время будут приняты.

Уже сейчас рекомендовано отказаться от массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. В понедельник на оперативном штабе мы примем окончательное решение по этому вопросу.

- Сегодня мы много говорим о корронавирусной инфекции, но у нас до сих пор достаточно высока заболеваемость гриппом и ОРВИ

- Совершенно верно. И хотя уровень заболеваемости в настоящий момент на 10% ниже эпидемиологического порога, но число заболевших еще достаточно высоко и осложнения остаются.

Хотелось призвать людей в случае появления первых признаков заболевания не затягивать, не заниматься самолечением, незамедлительно обращаться в медицинские организации, так как грипп в этом году тяжелый. Это несколько штаммов А и В, он более тяжело протекает и имеет осложнения. Чем раньше человек обратится в медицинскую организацию, тем меньше рисков последствий и осложнений для него. И, безусловно, нужно как можно чаще мыть руки и не трогать лицо руками. Как оказалось, последнее достаточно сложно. Люди стали проводить эксперименты, контролировать свое поведение и поняли, что непроизвольно достаточно часто прикасаются к лицу.

Должно быть ответственное отношение к здоровью своему и своих близких. По возможности не нужно посещать места массового скопления людей. Особое внимание следует обращать на детей и особенно пожилых граждан, у которых в весенний период, как правило, иммунитет снижен. И еще раз повторю, ситуация находится под контролем.

Автор: 
Любовь Юрина
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