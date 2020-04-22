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Ирина Гехт: Виновные в жестоком обращении с воспитанником Копейского реабилитационного центра будут наказаны

Общество
Сегодня, 15:58
Автор: 
Олеся Денисова

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр социальных отношений Ирина Буторина рассказали подробности вопиющего случая жестокого обращения с 13-летним воспитанником в Копейском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По словам Ирины Гехт, события произошли еще в конце марта, но известно о них стало сегодня и только после того, как об этом решились рассказать другие воспитанники. Руководитель и сотрудники учреждения вопреки своим обязанностям не сообщили об инциденте.

Подросток находился на реабилитации в Копейском центре чуть менее года. По медицинским показаниям ему потребовалась госпитализация в областное учреждение здравоохранения. «По его словам и свидетельствам другой воспитанницы, перед транспортировкой мальчика три часа продержали в одном из кабинетов, запрещая выходить, клочками остригли волосы и связали руки», - рассказала Ирина Гехт. В машине, которой его доставляли в больницу, его руки привязали к ручке дверцы.

Подросток сбежал сразу после приезда в лечебное учреждение и потом рассказал о произошедшем с ним.

В учреждении уже начата проверка. «Мы незамедлительно, как только стало нам известно о данном факте, направили группу специалистов в Копейск, для того, чтобы на месте, непосредственно и в социально-реабилитационном центре, и в городском управлении социальной защиты населения, которое является учредителем данного учреждения, была проведена тщательная проверка по компетенции министерства», - сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

В настоящее время в центре работает первый заместитель министра и два руководителя отделов ведомства, курирующие вопросы опеки и попечительства, а также социальной поддержки семьи.

Выяснилось, что подросток уже неоднократно сбегал из центра. Комиссии предстоит понять, связаны ли предыдущие случаи побега с другими возможными эпизодами жестокого обращения. В сложившейся ситуации намерен разобраться и глава Копейска.

«Мы проведем полную проверку деятельности учреждения в целом, не только по данному факту», - подчеркнула Ирина Буторина.

Причастные к этому вопиющему случаю сотрудники центра будут уволены, заверяет первый вице-губернатор. «Будут приняты самые жесткие меры в рамках действующего законодательства к тем сотрудникам, которые допустили данный факт, и, естественно, к руководителю учреждения, который не сообщил о нем в министерство незамедлительно», - отмечает министр социальных отношений.

«Также областные власти будут настаивать на уголовном преследовании виновных лиц», - подчеркнула Ирина Гехт.

По результатам проверки будет проведена методическая встреча с руководителями всех наших центров помощи детям и социально-реабилитационных центров в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

К работе с подростком подключены психологи областного центра «Семья». Ребенок находится в трудной жизненной ситуации из-за тяжелых отношений в семье. Поэтому решение о его дальнейшем жизнеустройстве также будет принято, чтобы ребенку было максимально комфортно, заверили в минсоце.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Ирина Гехт
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