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Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе
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Фото: Инна Шемаева

Ищут мужчин: в добровольных дружинах Челябинска много женщин

Андрей Меньшенин: Прошу акцентировать внимание на привлечение сотрудников мужского пола

В Челябинске основную часть добровольных народных дружин, охраняющих общественный порядок вместе с полицейскими, составляет слабый пол.

Это выяснилось сегодня, 14 ноября, когда начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин на традиционном аппаратном совещании в администрации города обратился к главам городов и руководителям общественных народных дружин с просьбой привлекать побольше мужчин.

«Хотел бы обратиться к главам районов и руководителям наших общественных дружин по поводу их формирования. Прошу акцентировать внимание на привлечение сотрудников из числа мужского пола. Я понимаю нелегкое время в нашей стране, но, в основном, сейчас большая часть народных дружин – девушки. А ведь это наши помощницы в охране общественного порядка», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

«Попробуйте привлечь больше представителей мужского пола», - обратилась к главам районов глава города Наталья Котова.

Напомним, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении денег для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.

Добавим, что согласно статье 14 Федерального закона № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» от второго апреля 2014 года, в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом, подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

Народным дружинникам предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

В час за свою добровольную работу дружинникам полагается 200 рублей.

Во время исполнения обязанностей народного дружинника человеку предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы положен ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы  продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших.

Тем, кто хочет вступить в ряды народных дружинников, можно обратится в  администрацию города или отдел полиции по месту жительства.

Автор:  Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Озёрский театр кукол «Золотой петушок (Озерск, Челябинская область) с 14 по 16 ноября гастролируе
14.11.2022

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10.11.2022 11:39

В 2023 году в школах введут курс начальной военной подготовки

10.11.2022 11:24

«Ростелеком» начал инвентаризацию инфраструктуры связи в Челябинской области

10.11.2022 11:13

В Челябинске эвакуируют школьников

10.11.2022 11:04

Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов

10.11.2022 10:51

Поменялись местами: экс-сотрудник ИВС отправился в колонию

10.11.2022 10:04

В Челябинской области подорожали шесть социально значимых продуктов

10.11.2022 10:00

Быстрее шайбы: «Ростелеком» и хоккеисты «Трактора» открыли новый сезон оптической стройки в Челябинской области

10.11.2022 09:33

Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!

10.11.2022 09:17

Владимир Шамне покинул пост заместителя Натальи Котовой