Исторический музей Южного Урала вновь ищет юных любителей морских путешествий

По просьбам посетителей Государственный исторический музей Южного Урала еще раз проводит дополнительный набор на интерактивную экскурсию «20 тысяч лье под водой».

Эта выставка расположена в дебаркадере музея и состоит из нескольких тематически декорированных зон, каждая из которых открывается по мере продвижения сюжета. Дополняют атмосферу любимые песни из диснеевской «Планеты сокровищ» и «Пиратов Карибского моря».

Сначала ребята наглядно узнают типы первых кораблей разных стран: древнекитайская джонка, древнеегипетская торговый корабль, древнегреческая триера, римская трирема, грозный драккар викингов и ладья славян. Затем маленькие путешественники погружаются в эпоху Великих географических открытий, изучают модели трех каравелл первой экспедиции Христофора Колумба («Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария»). Кроме того, детям рассказывают, что средневековые путешествия были полны опасности, - каравеллы везли золото, завладеть которым жаждали пираты, как вдруг слышали: «Встать на якорь!». Разбойник настигает ребят на следующем этапе - острове, но пират весьма миролюбив и предлагает весело «размять косточки» в игре.

Будоражащая встреча с пиратом сменяется спокойным погружением на подлодке, из иллюминаторов открывается чудо - водная лазурь с рыбками всевозможных цветов. Под рассказ о них участники возвращаются на сушу.

«Кидаем шляпы в воздух! Ура!» - в финале смелые путешественники находят клад, который не только можно потрогать (это еще и эмоции, новые знания и впечатления от занятия, которые ребята также забирают с собой).

В музее отмечают, что интерактивная экскурсия предусмотрена для коллективного посещения и по предварительной записи. Обращаться по телефонам: +7 (351) 263-08-32; +7 (351) 265-23-88.