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Наша Победа

История парадов на Южном Урале: смотрите 24 июня

Общество
Сегодня, 13:30

Историю парадов Победы в Челябинской области расскажет южноуральцам Государственный исторический музей Южного Урала. Это будет обзор архивных фотографий за полвека.

Авторы работ - хорошо известные южноуральские фотомастера и молодые авторы: Сергей Васильев, Евгений Ткаченко, Людмила Бородулина, Андрей Ткаченко, Валерий Жирохов, Глеб Лунин, Анатолий Шулепов и другие. Помимо парадов на снимках последних лет запечатлены и шествия «Бессмертного полка».

Эти снимки относятся к разным годам, а теперь уже и к разным эпохам. Меняется мода и политический строй. Неизменным остается одно: торжественная строгость парадных колонн и одновременный эмоциональный подъем граждан России, отмечающих самый главный праздник своей страны.

Фильм об истории парадов размещен на сайте Исторического музея сегодня, 24 июня, в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Москве

 

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