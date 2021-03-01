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История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»

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История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»

Накануне женского дня повод вспомнить знаменитый снимок, сделанный челябинским фотохудожником Владимиром Белковским, даст встреча с книгой «Разные судьбы», автором которой стал сын фотохудожника, челябинский журналист Сергей Белковский.

Владимир Белковский — фотомастер, оказавший в 70-90 годы прошлого века заметное влияние на многих фотографов Челябинска и Урала.

Бессменный художественный руководитель Челябинского фотоклуба повторял: от хорошего фотографа, спустя, несколько десятилетий, может остаться десяток снимков, вряд ли более.

Главным своим снимком сам фотограф считал работу «Мать» или «Уральская мадонна», как окрестили эту фотографию за рубежом.

За снимок «Уральская мадонна» в 1973 году челябинский фотомастер получил Золотую розу в Чехословакии – высшую награду в художественной фотографии того времени.

Женщина, держащая младенца на руках. Мадонна. Снимок этот давно вошел в золотую коллекцию работ челябинских фотомастеров. Много раз публиковался в разных изданиях и демонстрировался на выставках в стране и за рубежом.

В книге «Разные судьбы», посвященной встречам с земляками с необычной судьбой и ставшими известными далеко за пределами своей малой родины, автор рассказал историю и героинь снимка «Уральская мадонна».

Любовь Николаева, та самая Мадонна с фотографии Владимира Белковского, стала заслуженным тренером России по художественной гимнастике. Она 29 лет проработала в ЦСКА, затем перешла в частный спортклуб по художественной гимнастике.

Марина, тот самый ребенок на руках Мадонны на снимке, работает в сборной России по художественной гимнастике у Ирины Винер - советского и российского тренера, педагога, доктора педагогических наук, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

За свою спортивную карьеру Марина Николаева стала чемпионкой мира в групповых упражнениях, обладательницей кубка мира по художественной гимнастике, мастером спорта международного класса.

Встречу с книгой автор решил провести в музее фотографии Сергея Васильева, фотомастера, который близко по фотоклубу был знаком с автором «Уральской мадонны» и сам стал одним из героев книги «Разные судьбы».

На встречу-презентацию автор пригласил предпринимателя Сергея Смышляева и других людей, благодаря которым книга обрела жизнь не только в электронном, но и в бумажном виде.

«Благодаря челябинскому предпринимателю Сергею Смышляеву увидели свет в бумажном варианте мои книги о Челябинске и челябинцах – «Прогулки по Челябинску», «По городу, которого нет на карте» - о Танкограде. «Новогодние тетради» - о «вкладе» челябинцев в Новый год. И вот книга о встречах с земляками «Разные судьбы», - отметил автор книг Сергей Белковский.

Встреча состоится во вторник, 2 марта в 15 часов в частном музее фотографии «GRAND Фото СВ» Сергея Васильева – улица Коммуны, 129, вход с улицы Энгельса, дом напротив входа на стадион «Центральный».

Контакт – 8-912-8918-496. Просьба сообщить о желании участвовать на мероприятии, музей небольшой. Мероприятие будет камерным.