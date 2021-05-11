Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы

Авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов из Челябинска в Ханты-Мансийск. Полеты будет выполнять российский лайнер Sukhoi Superjet 100 вместительностью 100 пассажиров, сообщил пресс-секретарь Red Wings Airlines Александр Воробьев.

По вторникам вылет из Челябинска - в 20:10, вылет обратного рейса из Ханты-Мансийска в 22:40. По субботам вылет из Челябинска – в 15:50, вылет обратного рейса из Ханты-Мансийска – в 18:30.

«Для рейсов в Ханты-Мансийск Red Wings установила очень привлекательные цены на билеты, - рассказал Воробьев. - Полеты по всем пяти региональным направлениям субсидируются правительством Челябинской области, что позволяет делать цены доступными».

Согласно данным на сайте Red Wings, стоимость полета из Челябинска в Ханты-Мансийск 22 мая в 15:50 начинается от 1049 рублей. Время перелета составляет один час 40 минут.

Отметим, что ранее из Челябинска до Ханты-Мансийска на самолете можно было добраться только с пересадкой.