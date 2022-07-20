Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк

Компания Nordwind 30 июля запускает программу полетов из международного аэропорта имени Курчатова Челябинска в Новокузнецк.

Первый рейс в старейший город Кемеровской области запланирован на 04:50, время прилета в Новокузнецк по местному времени - 09:20, время в пути составит два часа 30 минут.

Прямые регулярные рейсы будут осуществляться по следующему расписанию:

- вылет из Челябинска еженедельно по понедельникам и субботам в 04:50, прибытие в Новокузнецк в 09:20 по местному времени, время в пути составит два часа 30 минут;

- вылет из Новокузнецка еженедельно по понедельникам и субботам в 11:00, прибытие в Челябинск в 11:40 по местному времени, время в пути составит два часа 40 минут.

Забронировать билеты и ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте компании или через мобильное приложение.