Из пенсионера — в блогеры!

Бесплатный интенсив «Цифровой гражданин для совершенствующихся» пройдет в Челябинске в Центре развития цифровых технологий с 27 по 31 марта. Люди старше 55 лет смогут овладеть базовыми знаниями по блогингу в социальной сети ВКонтакте.

За это время интенсива участники научатся создавать текстовый, фото- и видеоконтент, продвигать свой блог и привлекать подписчиков. Этот интенсив пользуется особой популярностью у тех людей, кто хочет монетизировать или просто рассказывать о своих хобби, а также творчески выражать себя.

«Цифровой гражданин для совершенствующихся — это вторая, продвинутая ступень нашего интенсива по повышению цифровой грамотности. Пробуя себя в качестве блогеров, наши „серебряные слушатели“ ощущают себя на одной волне со своими детьми, внуками, чувствуют себя востребованными, что очень важно в пожилом возрасте», — рассказала генеральный директор «Центра развития цифровых технологий» Алена Шорохова.

Занятия проходят легко и увлекательно, с большим количеством практики, а результатами можно сразу делиться на своих страницах или в мессенджерах. Кроме этого на каждом интенсиве слушатели получают актуальные знания по информационной безопасности, чтобы они применяли их в реальной жизни и могли распознать действия кибермошенников.

«Теперь смогу представить свои увлечения на более высоком уровне! И еще момент: говорят, что для здоровья головного мозга нужно постоянно узнавать что-то новое. Мне кажется, работа с контентом тоже носит оздоровительный эффект. Поэтому заниматься блогерством рекомендую всем пожилым людям!» — поделилась участница курса Нина Александровна Хворова.

На интенсив для совершенствующихся приглашают уверенных пользователей смартфонов. Занятия бесплатные, с собой нужен только рабочий гаджет.

Для тех, кто пока не разобрался в своем смартфоне, проводятся интенсивы, где пожилые люди получают базовые знания о цифровом мире, от подключения к интернету до оплаты счетов через интернет-банк и получения госуслуг в электронном виде. Ближайшая группа для начинающих начнется третьего апреля.

Интенсив «Цифровой гражданин» проводится Центром развития цифровых технологий Челябинской области при поддержке Минцифры региона. С декабря 2021 года здесь обучились 17 групп общей численностью более 460 человек.

Обучение проходит по адресу: ул. Лесопарковая, д. 5, к.2 по будням. Актуальное расписание можно узнать в группе ВК или на сайте. Записаться на интенсив «Цифровой гражданин» в качестве участника или волонтера можно по тел.: 8-351-218-22-77.