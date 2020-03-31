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Введен мораторий

Из-за коронавируса будут отменены проверки южноуральских бизнесменов

Общество
Сегодня, 12:46

До первого мая 2020 года в Челябинской области будут приостановлены все выездные налоговые и плановые таможенные проверки. Исключение составят мероприятия, основанием для которых будут являться причинение вреда жизни и здоровью южноуральцам.

По поручению председателя правительства Российской федерации Михаила Мишустина до первого мая 2020 года во всех регионах страны, в том числе и в Челябинской области, должно быть приостановлено назначение проверок, проводимых в соответствии с федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, муниципальным образованиям рекомендовано довести аналогичные указания до органов регионального надзора и муниципального контроля.

В связи с этим запланированные на указанный период плановые мероприятия по контролю (выездные и документарные) подлежат исключению из сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

Мораторий распространяется также на все внеплановые проверки, за исключением мероприятий, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 

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