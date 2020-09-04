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Из-за крупного пожара в школе Верхнего Уфалея эвакуировано почти 400 человек

Общество
Сегодня, 14:08
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В школе № 2 Верхнего Уфалея (Челябинская область) произошел серьезный пожар. Наиболее вероятной причиной возникновения возгорания могло послужить короткое замыкание учебного оборудования - интерактивной доски.

Сегодня, четвертого сентября, на центральный пункт пожарной связи Каслинского гарнизона поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №2.

На момент прибытия пожарных из здания школы самостоятельно эвакуировались 343 ребенка и 28 преподавателей. Очаг пожара на площади 20 квадратных метров был обнаружен в кабинете психолога, расположенного на первом этаже.

«Пожарные в кратчайший срок локализовали и ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение на соседние помещения. В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить короткое замыкание учебного оборудования - интерактивной доски. Сотрудникам государственного пожарного надзора предстоит провести проверку по данному факту», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Напомним, перед началом учебного года во всех учебных заведениях Челябинской области сотрудниками МЧС были проведены инструктажи по пожарной безопасности, а также профилактические обследования автоматических средств противопожарной защиты и тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

 

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