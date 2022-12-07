Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска

В Челябинске, Магнитогорске, Еманжелинске и Копейске в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в среду, седьмого декабря, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 28 градусов, влажность воздуха 76%, ветра нет.

В областном центре из-за мороза не пошли в школу учащиеся начальных классов. «Сегодня, седьмого декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый классы второй смены», - сообщает телеграм-канал ЕДДС областного центра.

В Магнитогорском городском округе отменены занятия только в первую смену. «Седьмого декабря 2022 в связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия для обучающихся в первую смену с первого по седьмой классы», - сообщает Telegram-канал городской администрации. Утром в городе было минус 28 градусов, ветер слабый, днем – минус 25 градусов, к ночи мороз усилится до минус 31 градуса.

В Еманжелинском муниципальном районе также разрешили школьникам начальных и средних классов остаться сегодня дома. «Седьмого декабря в связи низкой температурой воздуха, отменяются занятия с первого по седьмой класс первой смены и с первого по четвертый классы второй смены», - сообщает управление образования района. Сейчас в городе минус 17 градусов, предстоящей ночью – минус 26 градусов.

В Копейском городском округе мороз также отменил занятия для учащихся с первого по четвертый классы. «Седьмого декабря 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха управлением образования принято решение об отмене занятий в школах Копейска с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый классы второй смены», - сообщает управление образования городского округа. Утром в Копейске было минус 28 градусов, ветра нет, днем – минус 24 градуса, ночью столбик термометра опустится до минус 30 градусов.

В Коркинском муниципальном районе, несмотря на низкие температуры воздуха (днем – минус 24 градуса, к ночи – минус 28-30 градусов) не стали отменять занятия и напомнили родителям: «Ответственность за принятие решения отпускать ребенка на занятия в мороз или нет, целиком и полностью ложится на родителей (законных представителей). В случае принятия решения о посещении образовательной организации в дни с неблагоприятными погодными условиями родителям необходимо обеспечить сопровождение обучающихся начальных классов в образовательную организацию и обратно домой».

По данным Челябинского Гидрометцентра, с пятого по восьмое декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

Если ребенок, несмотря на отмену занятий, все-таки пришел в школу, то для него должно быть организовано горячее питание (если он находится в учебном заведении не менее четырех часов). Молоко для обучающихся начальных классов, пришедших на занятия, должно быть выдано при любом количестве часов нахождения их в школе.