21.12.2021
В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд
21.12.2021
Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП
21.12.2021
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте
21.12.2021
В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей
21.12.2021
Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте
21.12.2021
Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг
Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска
14.12.2021
Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
01.12.2021
В Челябинске проводится проверка по факту выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы
01.12.2021
Угроза «террориста» не подтвердилась: челябинский аэропорт возобновил работу
01.12.2021
Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021