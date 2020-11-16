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16.11.2020 10:36
Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске продолжают закрывать магазины

В Челябинске продолжаются проверки магазинов и торговых комплексов, а также водителей и пассажиров общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Административные дела передаются в суд, торговые точки закрывают.

Об этом сообщили сегодня, 16 ноября, на аппаратном заседании в администрации Челябинска.

Как рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, за неделю проверено порядка 500 торговых точек на предмет соблюдения продавцами и покупателями масочного режима. Семь административных материалов направлено в суд. Еще один магазин закрыт. Ранее такая мера была принята еще в отношении шести торговых точек.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в середине октября Наталья Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Управлением транспорта Челябинска совместно с полицией также продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что владельцев предприятий регулярно штрафуют, водители продолжают нарушать требования соблюдения требований.

На прошлой неделе чиновниками совместно с полицией было проверено 25 проверок подвижного состава. Нарушения выявлены у пяти водителей частных перевозчиков. Они привлечены к административной ответственности.

«Мы также провели проверки соблюдения графика дезинфекции общественного транспорта. В пяти организациях выявлены нарушения», - сообщил заместитель главы города Максим Куляшов.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Автор статьи: Инна Шемаева
коронавирус
Наталья Котова
Челябинск
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