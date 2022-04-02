Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет

В субботу, второго апреля, Челябинск накрыл густой туман. Это уже отразилось на работе международного аэропорта имени Игоря Курчатова. Часть рейсов на прилет и вылет задержано.

«В связи со сложными метеоусловиями (густой туман) просим уточнять время вылета/прилёта на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта», - сообщили на странице воздушной гавани в социальных сетях.

По данным онлайн-табло, задержаны два рейса на вылет в Москву. Рейс СУ 1423 должен был вылететь в 19 часов 20 минут второго апреля, а рейс S7 1147 – в 19 часов 55 минут. Первый перенесен на девять часов 20 минут утра третьего апреля, второй н на четыре часа 30 минут.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий три борта из Москвы прилетят в Челябинск позднее, чем было запланировано. Рейс СУ 1422 (Аэрофлот) должен был приземлиться в аэропорту Челябинска в 18 часов 20 минут второго апреля. Борт ожидают в челябинской воздушной гавани лишь в 08:10 третьего апреля.

Рейс S7 1145 (S7 Airlines) по расписанию должен был прибыть в 19:05 второго апреля, а ожидают его в 03:30 третьего апреля. Рейс СУ 1532 (Аэрофлот) по расписанию - в 23:55 второго апреля, расчетное время прибытия - в 09:05 третьего апреля.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в ночь на воскресенье, третьего апреля, в Челябинске ожидаются небольшие осадки небольшие осадки, в низинах туман.