02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
02.04.2022
Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул
02.04.2022
Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%
02.04.2022
Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
02.04.2022
В деревне Горное, дорогу к которой залило водой, нет угрозы подтопления домов
Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
02.03.2022
Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
21.12.2021
Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска
14.12.2021
Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022