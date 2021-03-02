Из-за ухудшения погоды на трассах снова ограничат движение транспорта

В предстоящие выходные дни в Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют сильный снег и метели, особенно в горнозаводской зоне.
В случае ухудшения погодных условий на автодороге федерального значения М5 - «Урал» возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов с полуночи пятого марта до семи часов утра седьмого марта.
Сотрудники Госавтоинспекции предлагают участникам дорожного движения в целях предотвращения ДТП отказаться в выходные от поездок на автомобиле. В случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.