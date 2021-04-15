Из-за закрытия Ленинградского моста изменено движение трамваев

В связи с реконструкцией моста через реку Миасс по проспекту Победы на участке от улицы Болейко до Российской будет ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Победы и Российской с 16 до 30 апреля. Работы ведет ОАО «Уралмостострой» филиал «Мостоотряд №16».

В связи с работами по строительству трамвайного поворота на перекрёстке проспекта Победы и улицы Российской, движение трамваев будет организовано по другим схемам.

Первый этап закрытия (с 00:00 16.04.21 по 00:00 01.05.21):

- 15 маршрут Чичерина - Российская – ЧТЗ;

- 18 маршрут Чистопольская - Российская – ЧМК.



Второй этап закрытия (16.04.21 и 17.04.21 с 10:00 до 15:00):

- маршрут 7 Колющенко - Кирова - Российская - Карла Маркса - Колющенко в оба направления.

Третий этап закрытия с 00:00 24.04.21 по 00:00 01.05.21:

- маршрут 7 Колющенко - Кирова - Российская - Карла Маркса - Колющенко в оба направления.

На втором этапе работ, с первого мая до пятого июля, будет прекращено движение транспорта по проспекту Победы на участке от Российской до улицы Болейко.

Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

С подробной схемой движения городского общественного транспорта на время ремонта Ленинградского моста можно ознакомиться здесь.