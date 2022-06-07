Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца

С первого июня 2022 года изменились правила выплаты пенсий по потере кормильца.

Эту социальную выплату ребёнок, у которого умер родитель, получает до 18 лет. Если после достижения этого возраста он продолжает учиться очно, то получает пособие до конца обучения или до 23 лет.

«Для получения пособия после смерти кормильца родственнику необходимо доказать, что он является нетрудоустроенным лицом и умерший его обеспечивал. Данная процедура проходит разово и не требует дальнейших проверок», - отмечает телеграм-канал «Объясняем.рф».

С 1 июня правила получения выплаты изменились.

Ранее, как только выпускнику исполнялось 18 и он заканчивал школу, выплата пенсии по потере кормильца прекращалась. Возобновить её можно было после поступления в вуз или колледж на очное отделение. То есть как минимум три летних месяца выпускник пенсию не получал.

Теперь после окончания средней школы выплаты продолжатся до первого сентября того же года, когда и был выпуск.

После первого сентября нужно подтвердить поступление, чтобы продолжать получать страховую выплату.