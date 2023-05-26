К летнему сезону в Южноуральске ускорили мобильный интернет

МТС, цифровая экосистема, продолжает развитие сети в городах Челябинской области, в преддверии летнего сезона. Усиление сети компания провела в Южноуральске.

Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета в городе на треть. Высокая скорость мобильного интернета позволит жителям города с комфортом вести стримы из ледовой арены, делиться пейзажами водохранилища. Гости города смогут показать по видеосвязи муралы Моны Лизы Леонардо да Винчи, а также граффити других картин известных художников – Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Густава Климта, Карла Брюллова, Джека Веттриано, Ван Гога. Любители туризма в режиме онлайн познакомятся с историей казачества и узнают больше об остроге XVIII века.

«Мы улучшаем покрытие сети по всей Челябинской области с учетом интересов самих южноуральцев. С помощью аналитики Big Data МТС, мы видим территории, на которых абоненты активнее пользуются онлайн-сервисами экосистемы МТС и работаем на опережение, усиливая сеть. Для этого мы обновляем оборудование и устанавливаем дополнительные базовые станции, чтобы быстрого интернета хватало всем. Ведь расположение Южноуральска и его близость к Челябинску способствует росту туристического потока – город объединил в себе как многовековые тайны казачества, так и креативные современные пространства, привлекающие жителей других регионов», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет в столице Южного Урала, в городах горнозаводской зоны Челябинской области – Сатке и Катав-Ивановске, а также на юге региона – в Магнитогорске.