26.05.2023
Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак
26.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
26.05.2023
Челябинцев в эти выходные ждут яркие и увлекательные события
26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
К летнему сезону в Южноуральске ускорили мобильный интернет
25.05.2023
Жители Челябинской области готовы вложиться в дачных отдых
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
16.05.2023
Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству зарубежных путешествий на майских праздниках
11.05.2023
Стали известны новые кинопредпочтения южноуральцев
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023