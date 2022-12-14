Качество электроснабжения в Сосновском районе значительно улучшится в ближайшие два года

В течение двух лет – 2023 и 2024 годы - значительно улучшится качество электроснабжения частных жилых домов в Сосновском районе Челябинской области. В этом заверили жителей, которые рассказали о своих проблемах губернатору Алексею Текслеру в ходе «прямой линии» 14 декабря.

Жители микрорайона «Белые росы» (Кременкульское сельское поселение, Сосновский район, пригород Челябинска) пожаловались главе региона на частые перебои с электричеством и, как следствие, с теплоснабжением.

«Сейчас зима, холодно, мы полностью зависим от электроэнергии. Регулярно электричество отключают и долго не восстанавливают. Объясняют тем, что изношены электрические сети», - поделилась жительница поселка «Белые росы». Аналогичные проблемы у жителей деревни Ключи, поселках Белые Росы, Малиновка, Моховички и Идиллия (Сосновский район).

«Вокруг Кременкуля проблемы с электроснабжением есть и не только с электроснабжением, но и с газификацией. Я эту ситуация знаю, в общем и целом, - отметил Алексей Текслер. -Проблема возникла после того, как в Сосновском районе начали активно выделять землю под строительство частных домов». Жители подключались по льготному техприсоединению (до 15 кВт). И этого бы хватало, если бы в районе было все нормально с газоснабжением.

Но были определенные проблемы, которые долго не получалось решить. В частности, по расширению Митрофановской газовой подстанции. Сейчас ее удалось решить. Заключено допсоглашение с Газпромом. Достигнуты договоренности, что теперь не будет проблем с подключением к газу домохозяйств в районе, заверил губернатор.

Найдены решения и по улучшению электроснабжения. Месяц назад с Россетями достигнута договоренность по проведению необходимых мероприятий.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов пояснил, что поселок «Белые Росы» подключен с двух трансформаторных подстанций. На прошлой неделе и в течение этой недели на трансформаторных подстанциях было поднято напряжение. За последние два года для улучшения электроснабжения в Сосновском районе было построено более 150 подстанций и реконструировано 100.

В пресс-службе филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» рассказали, что для повышения качества электроснабжения населения Кременкульского сельского поселения в 2023 году энергетики планируют приступить к работам по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Кременкуль». На первом этапе планируется увеличение установленной мощности силового трансформатора с 10 до 16 МВА.

На втором этапе, в 2024 году, энергетики установят дополнительный силовой трансформатор мощностью 16 МВА, произведут замену распределительного устройства 110 и 10 кВ, что позволит повысить категорийность и надежность электроснабжения клиентов.

Всего в 2023 году энергетики дополнительно выполнят мероприятия для повышения надежности и качества электроснабжения жителей на территории восьми муниципальных образований, в 24 населенных пунктах Сосновского муниципального района.

Планируется выполнить реконструкцию воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с увеличением сечения провода в поселках Красное Поле, Вавиловец, Западный, Казанцево, Кайгородово, Кисегаченский, Мирный, Садовый, Медиак, селах Долгодеревенское, Кременкуль, деревне Пьянкова.

Губернатор еще раз подчеркнул, что в целом этот вопрос в районе решен, достигнуты договоренности с Газпромом (о снятии ограничений по подключению домохозяйств не будет) и с Россетями (о проведении дополнительных мероприятий по улучшению электроснабжения).

«Ваша с минстроем задача – вместе с газоснабжающей организацией и сетевиками пройтись по каждому населенному пункту, где есть такие проблемы, и по каждому домохозяйству определить, что нужно делать: подключаться к газу или решать вопрос с электроэнергией», - поручил главе Алексей Текслер.

В Челябэнерго добавили также, что также планируется дополнительно построить ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, трансформаторные подстанции классом напряжения 10/0,4 кВ в городе Копейск, селах Круглое, Вознесенка, поселках Первомайский, Борисовка, Красногорский, Саргазы, деревнях Большая Иркабаево, Кузяшева, Ключевка, Малиновка, Осиновка планируется.

В этих населенных пунктах тоже идёт активная застройка, из-за чего нагрузка на существующие электрические сети выросла в несколько раз. При этом все клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по льготной категории всего на 15 кВт. Фактическое потребление клиентов оказывается гораздо выше.

«Без подачи заявки, в которой будет указано реальное энергопотребление каждого дома, энергетикам очень сложно спланировать работы по модернизации сети, - пояснили в Челябэнерго. - Несмотря на это специалисты энергокомпании все же выполняют предупреждающие работы по реконструкции распределительной сети, увеличивая характеристики надежности».

Клиенты де-факто не подают заявки на увеличение потребляемой мощности. Специалистам энергокомпании приходится производить контрольные замеры, которые и подтверждают вышеизложенные факты. И исходя из этого уже самостоятельно планировать технические мероприятия.

Клиентам нужно сообщить специалистам свой фактический уровень энергопотребления, подав заявки на увеличение потребляемой мощности, чтобы компания спланировала дополнительные технические мероприятия в распределительных сетях.

Энергетикам, чтобы не допустить выход из строя электросетевой инфраструктуры из-за перегрузов, приходится еще более детально контролировать энергопотребление каждого клиента.

Чтобы не допустить усугубления ситуации на проблемных территориях потенциальным ее жителям необходимо верно рассчитывать максимальную мощность своего энергопотребления.

Если клиенту нужны фактически большие мощности от изначально заявленных, необходимо заключить договор технологического присоединения на их увеличение, чтобы сетевая компания впоследствии могла реконструировать данный участок. Заявку можно оформить дистанционно через единый федеральный ресурс – ПОРТАЛ-ТП.рф.

Компания «Россети Урал» всегда готова на открытое и конструктивное взаимодействие. Жители поселка могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения потребителей компании «Россети Урал» по единому номеру 8-800-22-00-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании https://rosseti-ural.ru/ работает Интернет-приемная.

Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал» на нашем сайте в разделе «Клиентам» - «Информация об отключениях». Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.