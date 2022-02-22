Как COVID-19 влияет на головной мозг?

Как бороться с осложнениями после коронавируса, рассказал врач одной из клиник Челябинска.

Коронавирусная инфекция до сих пор остается актуальной и для многих переболевших не проходит бесследно. Даже выздоровев, люди долго ощущают себя «разбитыми», уставшими, часто болит голова, усиливаются «старые болячки».

За время пандемии врачи уже доказали, что COVID-19 негативно сказывается на работе головного мозга. Что произошло и какие требуются меры - покажет магнитно-резонансная томография (МРТ).

Рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы узнать, как пройти диагностику после COVID-19 бесплатно.

Коронавирус и головной мозг

Все больше появляется информации о том, что COVID-19 негативно сказывается на работе многих внутренних органов. Особенно, если у человека уже есть сопутствующие заболевания.

Часто после коронавирусной инфекции у человека отмечают нарушения в работе нервной системы, а также головного мозга. И все чаще таким пациентам назначают проведение МРТ головного мозга.

Мы решили разобраться, как может помочь магнитно-резонансная томография в диагностике вирусных поражений головного мозга и осложнений после перенесенной инфекции. Есть ли особенности проведения такого исследования? На эти и другие актуальные вопросы отвечает врач-рентгенолог федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Обласов Артем Анатольевич.

- Действительно ли коронавирусная инфекция негативно отражается на головном мозге?

- К сожалению, да. COVID-19 - это разновидность вируса. А вирусов, поражающих головной мозг, очень много: герпес, ветряная оспа, грипп, цитомегаловирус, вирус клещевого энцефалита и другие. Поэтому коронавирус - не исключение. Важно отметить, что некоторые вирусы повреждают непосредственно оболочки и ткани головного мозга с развитием энцефалитов и менингитов, васкулитов. Другие вирусы могут действовать опосредованно, запуская специфические иммунные реакции, которые приводят к разрушению гематоэнцефалического барьера с дальнейшим повреждение многих структур головного мозга.

- Что чувствуют пациенты, перенесшие коронавирус и получившие осложнения, влияющие на мозг?

- Инфекция нарушает функции центральной нервной системы и пострадать от этого может даже человек, не имевший раньше подобных заболеваний. Это могут быть и тревожные расстройства, и депрессивные состояния, и подавленность. Многие специалисты сравнивают это эмоциональное состояние с посттравматическим расстройством. Когда, например, человек пережил какую-то утрату или сильный стресс, он становится угнетенным, замкнутым.

Кроме того, участились жалобы головные боли, головокружения, потерю памяти. Коронавирус влияет на мозг и нервную систему как косвенно, так и напрямую. Поэтому при малейших симптомах следует обращаться к специалисту, который назначит соответствующие обследования и лечение.

- Для диагностики после коронавируса подойдет МРТ?

- Да, как одно из основных. Но! Делать его нужно только после того, как человек переболел, сдал тесты, выдержал карантин. В процессе болезни не надо бежать делать МРТ головного мозга. Сначала нужно выздороветь и оценить свое состояние после выздоровления. Только после этого нужно начинать восстановительные процедуры. В "МЛЦ" врачи подготовили специальную программу обследования «МРТ после COVID-19» со скидкой -20%. Подробнее о программе здесь. В комплекс входят: МРТ головного мозга, МРТ артерий головного мозга и контрастное усиление.

- Что покажет МРТ после COVID-19?

- Мы можем установить локализацию участков поврежденной ткани мозга, сосудов, что часто отмечается у тех, кто переболел коронавирусом.

Чаще всего это височные и островковые доли головного мозга, таламус и базальные ядра, реже – ствол мозга и мозжечок. МРТ-диагностика позволяет нам также оценить распространение процесса и отслеживать динамику изменений во время лечения. Мы можем увидеть малые инсульты в головном мозге, что нередко сопровождаться при тяжелых формах инфекции.

- Еще в прошлом году в зарубежных источниках появилась статья о патологии головного мозга, связанной с COVID-19, и выявленных при этом изменениях на МРТ. Расскажите подробнее об этом.

- В этой статье наши зарубежные коллеги поделились информацией о том, что у пациентки с положительным тестом на коронавирусную инфекцию были обнаружены изменения на МРТ-снимках головного мозга по типу острой некротической геморрагической энцефалопатии.

Наряду с признаками острой вирусной инфекции - высокой температурой, кашлем, одышкой - у женщины были выявлены нарушения психической сферы, что, возможно, и послужило поводом для проведения МРТ головного мозга. Мы уже говорили с вами, что вирусное поражение различных отделов головного мозга может быть причиной нарушения концентрации внимания, выраженной депрессии, головокружений, снижения памяти, изменения ориентации во времени и пространстве, бреда, галлюцинаций. В случае, который описывают наши зарубежные коллеги, у пациента были выявлены поражения таламуса и височных долей. Кроме того, врачи сделали вывод, что поражение тканей мозга СOVID-19 было опосредованным, то есть это была иммунная реакция, толчком для которой стал вирус в организме.

- Всем ли можно делать МРТ при вирусной инфекции или есть противопоказания?

- Каких-то особенных ограничений для вирусных инфекций нет. Все противопоказания стандартные. Это наличие кардиостимулятора, стимулятора спинного мозга, ферромагнитных клипс, ушного импланта. Также МРТ противопоказана в первом триместре беременности, при аллергии на контрастное вещество.

- А без контрастного вещества обойтись нельзя?

- Контраст в таких случаях вводят обязательно. Именно контрастирование позволяет нам отличить инфекционное поражение головного мозга, выявить изменения его оболочек и, в том числе, сосудов от других патологий и поставить верный диагноз.

- Если человек решит пройти магнитно-резонансную томографию в “МЛЦ”, насколько это будет безопасно в нынешних условиях?

-​ При обращении в любое медицинское учреждение обязательно соблюдение всех норм безопасности. Все носят маски, перчатки, обрабатывают руки антисептиком. В нашем центре мы уделяем самое пристальное внимание вопросам безопасности своих пациентов и сотрудников. Обработка кабинета проводится после каждого посетителя. Мы принимаем все возможные меры, чтобы сделать пребывание в «МЛЦ» максимально безопасным для каждого пациента. Приходите и будьте здоровы!

В Челябинске в "МЛЦ" МРТ-диагностика проводится на оборудовании экспертного класса. Центр оборудован высокопольными томографами 1,5Тл и 3Тл.

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»

г. Челябинск, ул. Чайковского, 181

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ЛО-74-01-005843 от 6.12.2021