Как оформить кредит малому бизнесу: правила и условия

Кредитование является эффективным инструментом, помогающим либо открыть бизнес, либо развить его. С каждым годом банки предоставляют для предпринимателей и компаний все более выгодные условия: уменьшаются ставки процентов, сроки растут. Составленная онлайн заявка на кредит подается вместе с документами, подтверждающими платежеспособность организации или юридического лица. В форме нужно указывать наименование фирмы, контактное лицо, телефон и электронную почту, сумму и сроки кредитования, годовую выручку. Также нужно указать цель получения займа. К примеру, ссуда может понадобится на текущие цели (оплата аренды, зарплаты), для инвестирования (покупка оборудования, транспорта, офиса или цеха), а также для рефинансирования кредитов.

Главные условия кредитования для малого бизнеса

Подавая онлайн-заявку на кредит для бизнеса, необходимо учитывать условия. Среди основных требований – наличие гражданства России. Также важно отсутствие задолженности в налоговой. Еще важно правило – компания должна быть зарегистрирована в том районе, где подается заявка на получение ссуды.

Банки выдают займы фирмам, которые работают на рынке не меньше 3 месяцев. У некоторых организаций требования более строгие – минимум год. Финансовая отчетность подвергается крайне тщательной проверке. Кредиты выдаются только бизнесу, который работает без убытков. Кроме того, выделяют еще следующие обязательные требования.

Предоставить финансовое обеспечение

Необходимо предоставить дополнительные гарантии, что взятые в кредит средства компания вернет. Если есть надежное обеспечение, то это выгодно обеим сторонам. Что касается заемщика, то для него увеличивается срок кредитования, уменьшается процентная ставка, а остальные условия смягчаются.

Что касается обеспечения, то выделяют 2 формы – залог и поручительство. Для первого подойдет недвижимость, причем и жилая, и коммерческая. Можно задействовать транспортные средства, акции, участки земли и прочее. Поручителем могут выступать не только физические лица, но и юридические, в том числе и центры предпринимательства, бизнес-инкубаторы.

Иметь хорошую кредитную репутацию

Когда банк получает заявку от предприятия, то рассматривает его кредитную историю. Не должно быть просрочек по платежам по предыдущим ссудам. Заем нужно возвращать своевременно. На текущий момент не должно быть непогашенных кредитов.

Также необходимо учитывать, что отсутствие кредитной истории – это не лучше, чем плохая ситуация с репутацией. Возможны отказы при подаче заявке, если до этого заемщик никогда не брал ссуду.

Проверить, чтобы отсутствовали долги по налогам

Для большинства банков важно, чтобы у заемщика вообще не было никаких долгов. И это касается не только предыдущих взятых кредитов, но и налоговых платежей. Если есть большой долг по последнему пункту, то заявку могут отклонить.

Составить подробный бизнес-план

В грамотно составленном бизнес-плане четко видны будущие расходы и доходы. Это означает, что кредитор может быть спокоен на счет того, сможет ли фирма-заемщик выплачивать кредит. При подаче заявки предоставляется короткий вариант бизнес-плана – до 10 страниц текста.