01.11.2023
Жители Челябинской области за месяц сдали на переработку 130 тысяч батареек
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
01.11.2023
Как получить водительские права в праздничные дни
01.11.2023
Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок
31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
Как получить водительские права в праздничные дни
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
30.10.2023
Убил собутыльника из ружья - в Ашинском районе задержан подозреваемый
24.10.2023
Трудовых мигрантов проверили в Аргаяшском районе
22.10.2023
Несколько человек погибли в аварии в Красноармейском районе
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023