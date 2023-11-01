Как получить водительские права в праздничные дни

В течение трех дней услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в Челябинской области осуществляться не будут.

Госавтоинспекция Челябинской области проинформировала о графике работы регистрационных подразделений в предстоящие выходные и праздничные дни.

Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться 1, 2 и 3 ноября, а с 7 ноября – в обычном режиме. 4, 5 и 6 ноября – выходные дни.

Услуга по выдаче свидетельств о допуске транспортных средств по перевозке опасных грузов 6 ноября 2023 года оказываться также не будет.

Прекратить регистрацию проданного транспортного средства, можно не выходя из дома и без личного посещения МРЭО, напоинают сотрудники ГИБДД. Для прекращения необходимо всего лишь подать заявку на Едином портале государственных услуг. При этом госпошлина не взимается.