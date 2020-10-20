Как разработать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний в промышленной сфере

Дата проведения: 29 октября 2020 года в 14:00

Продолжительность: 1 час.

Место проведения: онлайн

Сайт конференции

О чем будем говорить:

зачем нужна стратегия интернет-маркетинга;

как разработать и внедрить стратегию в своей компании;

как просчитать возврат инвестиций;

по каким показателям контролировать подрядчиков.

Об организаторах:

Южно-Уральская Торгово-Промышленная Палата.

ЮУТПП весь спектр предпринимательства от представителей малого бизнеса до крупных промышленных предприятий города и области, объединяя в своих рядах более 700 предприятий.

Промышленное интернет-агентство «Сайткрафт»

С 2011 года выстраиваем стабильные системы по привлечению и удержанию клиентов через интернет.

Только за последний год помогли промышленным компаниям заработать более 2 млрд. ₽

14:00 –14:30 Спикер: Дмитрий Шестаков, основатель интернет-агентства «Сайткрафт». Тема: «Как разрабатывать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний?» Какие данные нужно анализировать уже сейчас, чтобы сделать заявку на лидерство в вашей отрасли? Спроектируем маркетинговую систему с подробным планом работ по каждому рекламному каналу, а также сделаем прогноз оптимальной маркетинговой воронки и денежные ее показатели. Как разрабатывать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний? Разберем как находить интересные инсайты по вашей отрасли: информацию о продукте, особенностях целевой аудитории, о продажах, о компании. Как просчитать возврат инвестиций? Распределим бюджет и рассчитаем рентабельность: формируем разные сценарии продвижения. Выясняем самые перспективные каналы. Для каждого канала просчитываем возможную рентабельность. 14:30 –15:00 Спикер: Евгений Циберный, управляющий партнер интернет-агентства «Сайткрафт» Тема: «Как нанимать и контролировать подрядчиков по реализации стратегии интернет-маркетинга?» Контроль подрядчиков - что спрашивать с них еженедельно, ежемесячно. Как лучше организовать процесс коммуникации, чтобы достигать максимальной эффективности? Как понять, что проект не сдвигается с места, когда агентство / фрилансер / сотрудник молчит об этом. Найм подрядчиков Как среди огромного количества выбрать того, кто действительно поможет вам внедрить стратегию интернет-маркетинга. На что стоит обратить внимание при выборе?

Модератор:

Евгения Машенцева - председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ».

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